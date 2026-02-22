Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

2018’den bu yana 859 iş yerinin faaliyeti geçici ya da kalıcı olarak durdurulurken, yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirim yapıldı.

BÜYÜK ŞEHİRLER VE TURİZM BÖLGELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Denetimlerde özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu büyük şehirler ile turistik bölgelerdeki işletmelerin öne çıktığı bildirildi. Sadece 2025'te 147 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, yaklaşık 108 milyon liralık idari para cezası için işlem başlatıldı.

Bu yıl için idari para cezalarının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak uygulanıyor.

RİSK ODAKLI DENETİM DÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz döviz ticaretine karşı kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile iş birliği içinde riskli mükelleflerin analiz edildiğini ifade etti.

Mehmet Şimşek

Bakanlık ayrıca e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümünü devreye aldı. Yetkililer, 2025’te sahada ve dijital mecralarda risk odaklı denetimlerin artırılacağını vurguladı.

KİMLER DÖVİZ ALIM SATIMI YAPABİLİYOR?

Mevzuata göre yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisans verilen döviz büroları bu faaliyeti yürütebiliyor. Kuyumcular ve ödeme kuruluşlarının temsilcileri gibi işletmelerin döviz alım satım yetkisi bulunmuyor.

Yetkisiz işlem yaptığı belirlenen iş yerleri hakkında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında faaliyet durdurma ve idari para cezası süreçleri işletiliyor.