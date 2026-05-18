Cenaze sürecinde yaşadıkları acının hâlâ çok taze olduğunu belirten Akyürek, kızının tabut başında çektiği TikTok videosunu kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Sanatçı, “Hiçbir toplumda ve hiçbir kültürde acı bu şekilde sergilenmez. Ben de bunu asla doğru bulmuyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

“TİKTOK GENÇLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Akyürek açıklamalarında sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Özellikle TikTok’un gençleri olumsuz etkilediğini savunan sanatçı, platformların “izlenme ve para kazanma uğruna değerleri aşındırdığını” ifade etti. Sosyal medya kültürünün aile yapısını ve gençliği tehdit ettiğini öne süren sanatçı, bu konuda daha ciddi önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Ünlü isim, açıklamalarının devamında popüler kültür ve sahne performanslarına yönelik eleştirilerde de bulundu. Hadise ve Gülşen gibi isimleri örnek gösteren Akyürek, gençlerin rol modeller üzerinden yanlış yönlendirildiğini savundu.

“GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM”

Kızını savunmadığını özellikle vurgulayan sanatçı, aile içinde uzun süredir ciddi sorunlar yaşandığını da anlattı. Zaman zaman evde büyük tartışmalar yaşandığını ifade eden Akyürek, yaşadığı çaresizliği “Gerekirse soyadımı bile değiştiririm” sözleriyle dile getirdi.

MELEK BAL PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Tepkilerin odağındaki Melek Bal ise yaptığı açıklamada pişman olmadığını söyledi. Dedesini çok sevdiğini belirten Bal, onun neşeli bir insan olduğunu ve arkasından sürekli ağlanmasını istemeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Şok halinde olduğunu söyleyen fenomen isim, kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen geri adım atmadı.

Öte yandan Bal’ın açıklamasında yeni şarkısının çıkış tarihini duyurması sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar yaşanan sürecin “reklama dönüştürüldüğünü” öne sürerken, bazıları ise genç fenomenin psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini savundu.

YEŞİM SALKIM’DAN UMUT AKYÜREK’E DESTEK

Sanatçı Yeşim Salkım da tartışmalara dahil olarak Umut Akyürek’e destek verdi. İki çocuk annesi olduğunu hatırlatan Salkım, sosyal medyanın ve özellikle TikTok’un gençler üzerindeki etkisine uzun süredir dikkat çektiğini belirtti. Açıklamaların magazinleştirilmeden dinlenmesi gerektiğini söyleyen sanatçı, konunun aslında gençlerin geleceği ve bağımlılık sorunlarıyla ilgili önemli bir toplumsal mesele olduğunu vurguladı.