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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Genç Meclisi üyeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılarak teknoloji, bilim, havacılık ve savunma sanayisindeki yerli ve milli gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Yeşilyurt Genç Meclisi üyeleri de festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak, Türkiye’nin son yıllarda teknoloji, havacılık, uzay ve savunma sanayisinde ortaya koyduğu yerli ve milli projeleri yakından görme imkânı buldu. Genç Meclis üyeleri, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI gibi hava araçların yanı sıra teknolojik aletleri yakından inceleyerek, görevli yetkililerden bilgiler aldı.

TEKNOFEST gezisi kapsamında teknoloji ve bilimin sunduğu imkanları yakından gözlemleyerek, Türkiye’nin geleceğine yön verecek yerli ve milli teknolojiler hakkında önemli bilgiler edinen Genç Meclis Üyeleri, geleceğin teknolojilerine doğru yaptıkları yolculuğun kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.