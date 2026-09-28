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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeşilova Beldesi’nde gerçekleştirilen jandarma trafik denetimlerinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcıları tek tek kontrol edildi. Denetimlerde 4 sürücüye idari para cezası uygulanırken, tescilsiz ve plakasız olduğu belirlenen 16 motosiklet trafikten men edildi. Ekipler, cezai işlemlerin yanı sıra sürücülere güvenli sürüş konusunda kapsamlı bilgilendirme yaptı.

YEŞİLOVA’DA KAPSAMLI TRAFİK UYGULAMASI

Aksaray’da trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ile Trafik Jandarması ekipleri tarafından Merkez ilçeye bağlı Yeşilova Beldesi'nde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerin temel amacı, özellikle yaz aylarında kullanım yoğunluğu artan iki tekerlekli araçlarda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu sağlamak ve olası suç unsurlarını tespit etmek oldu.

SÜRÜCÜLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan sürücüler ayrıntılı şekilde denetlendi.

Kontroller kapsamında;

Sürücü belgesi,

Araç ruhsatı,

Koruma başlığı (kask) kullanımı,

Koruyucu gözlük,

Eldiven,

Koruyucu kıyafet kullanımı,

tek tek incelenirken, sürücülerin trafik mevzuatına uygun hareket edip etmedikleri kontrol edildi.

Yetkililer, özellikle kask kullanımının motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekerek bu konuda taviz verilmediğini belirtti.

ÇALINTI MOTOSİKLETLERE KARŞI ÖZEL KONTROL

Denetimler yalnızca evrak ve ekipman kontrolüyle sınırlı kalmadı.

Ekipler, durdurulan motosikletlerin çalıntı olma ihtimaline karşı plaka, motor numarası ve şase numarası üzerinden detaylı sorgulamalar yaptı.

Ayrıca;

sahte plaka kullanımı,

ikiz plaka,

kayıt dışı araç kullanımı ihtimallerine karşı da sistem üzerinden anlık kontroller gerçekleştirildi.

Bu uygulamaların, hem suçla mücadeleye katkı sağladığı hem de kayıt dışı araç kullanımının önüne geçilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

16 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerin sonunda trafik güvenliğini ihlal eden sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

Yapılan kontrollerde;

4 sürücünün tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz veya kasksız şekilde motosiklet kullandığı tespit edildi.

Bu sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Tescilsiz ve plakasız olduğu belirlenen 16 motosiklet ise trafikten men edilerek yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, trafikten men edilen araçların gerekli yasal süreçler tamamlanmadan yeniden trafiğe çıkamayacağını belirtti.

CEZADAN ÖNCE BİLİNÇLENDİRME

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında yalnızca cezai işlem yapmakla kalmayarak sürücülere trafik güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Sürücülere özellikle şu konularda uyarılarda bulunuldu:

Kask kullanımının hayati önemi,

Koruyucu gözlük ve eldiven kullanımı,

Koruyucu motosiklet kıyafetlerinin olası yaralanmaları azaltmadaki rolü,

Gece yolculuklarında reflektif yelek kullanılması,

Hız limitlerine uyulması,

Trafikte diğer araçlarla güvenli takip mesafesinin korunması.

Yetkililer, görünürlüğü artıran reflektif ekipmanların gece meydana gelen kazaların önlenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

JANDARMA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRECEK

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının yoğun olduğu bölgelerde benzer denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, trafik kurallarına uymanın yalnızca cezadan kaçınmak için değil, can güvenliğini korumak için de büyük önem taşıdığına vurgu yaparak tüm sürücülere kurallara eksiksiz riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Yeşilova’da gerçekleştirilen uygulama, hem kayıt dışı araç kullanımının önlenmesi hem de motosiklet sürücülerinin güvenli sürüş alışkanlıklarının artırılması açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.