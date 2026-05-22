Tokat'ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nda su tahliyesine başlanması ve bölgede etkili olan sağanak yağışlar, Yeşilırmak'taki su seviyesini kritik noktalara ulaştırdı. Yaşanan bu gelişme üzerine Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, DSİ ve Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda acil gündem maddesiyle bir araya geldi.

Taşkın önleme çalışmaları doğrultusunda, Turhal ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde konumlanan demir yaya köprüsü, suyun önünü tıkamaması adına bağlantı yerlerinden kesilerek yerinden kaldırıldı. Benzer şekilde, Sanayi Sitesi mevkisinde bulunan köprünün de taşkın riskini tetikleyebileceği öngörülen demir korkulukları ekipler tarafından sökülmeye başlandı.

Emniyet ve zabıta güçleri, nehir yatağı çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturarak vatandaşların akarsu kenarına yaklaşmasını engelledi. DSİ ekiplerinin ilçe merkezindeki taşkın engelleme faaliyetleri ise aralıksız sürüyor.Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı.