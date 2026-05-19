Bölgede tarımsal sulama ile enerji üretiminde kullanılan Almus Baraj Gölü’nde su seviyesi, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından yüzde 98,5 doluluğa ulaştı.

Yağışların sürmesi ve nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, Turhal’dan geçen Yeşilırmak çevresinde koruyucu set çalışmaları başlatıldı.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri tarafından, taşkının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek amacıyla nehir kıyısında taş bentler oluşturuldu.

Ayrıca ilçeye bağlı 15 mahalle ile 7 köyde yaşayan vatandaşlara, tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları yönünde belediye hoparlörlerinden uyarılar yapıldı.

Yapılan anonsların ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden eşyalarını tahliye etmeye başladığı görüldü.

Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar da olası su baskınlarına karşı evlerinin çevresini brandalarla kapatarak önlem aldı.