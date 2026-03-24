Amasya, Canik Dağları’nın güney yamaçlarında yer alan köklü tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir.

Yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan kent, Hititler’den Osmanlı’ya uzanan çok katmanlı tarihiyle Anadolu’nun önemli yerleşim merkezleri arasında yer alır. Tarihin ilk coğrafyacılarından Strabon’un doğum yeri olarak bilinen Amasya, geçmişte “Hakmiş” ve “Amaseia” isimleriyle anılmıştır.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları, kentin en dikkat çeken tarihi alanları arasındadır. Pontus Krallığı döneminde başkent olan Amasya’da, Harşena Dağı’nın güney yamacına oyulan anıtsal kaya mezarları, kaya mezarı geleneğinin seçkin örnekleri arasında gösterilmektedir.

Yeşilırmak boyunca sıralanan Yalıboyu evleri, Osmanlı dönemine ait mimari dokusuyla kentin siluetini tamamlamaktadır. Geleneksel konaklardan oluşan bu yapıların bir bölümü bugün turizm amaçlı kullanılarak ziyaretçilere geçmişin izlerini deneyimleme imkânı sunmaktadır.

OSMANLI MİRASIYLA ÖNE ÇIKAN YAPILAR



Osmanlı şehzadelerinin yetiştiği şehirlerden biri olan Amasya’daki Şehzadeler Müzesi, dönemin sultanlarına ait heykel ve kıyafetleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.





Sultan 2. Bayezid Külliyesi, cami, medrese ve imaret yapılarıyla Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alırken, külliye avlusundaki asırlık çınar ağaçları yapıya ayrı bir kimlik kazandırmaktadır.





Selçuklu dönemine ait Gökmedrese de taş işçiliği ve mimari detaylarıyla kentin öne çıkan yapıları arasındadır.





KÜLTÜREL MİRAS VE BİLİM TARİHİ BİR ARADA



Amasya’da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, efsanelere konu olan aşk hikayelerini ziyaretçilerle buluşturmaktadır. Antik döneme ait Ferhat Su Kanalı ise kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen mühendislik örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir.





Sabuncuoğlu Şerefeddin Cerrahi ve Tıp Tarihi Müzesi de Anadolu’da müzikle tedavinin uygulandığı ilk merkezlerden biri olarak bilinmekte ve tıp tarihine ışık tutan eserleriyle öne çıkmaktadır.





Harşena Dağı üzerinde yer alan Amasya Kalesi, farklı dönemlerde yapılan onarımlarla günümüze ulaşmış ve kente hakim konumuyla dikkat çekmektedir.





Kaya mezarlarının en iyi işlenmiş örneklerinden biri olan Aynalı Mağara da hem tarihi hem de dini açıdan önemli ziyaret noktaları arasındadır.





Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı ise zümrüt yeşili görünümü ve çevresini saran orman dokusuyla doğa tutkunlarının uğrak noktası olmaktadır.





Amasya, tarihi yapıları, doğal alanları ve köklü kültürel birikimiyle yılın dört mevsiminde ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya devam etmektedir.