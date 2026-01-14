Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



​Tokat'ın Yeşilırmak ve Kaleardı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde sağlık ocağı bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinleri Habip Ay ve Hüsnü Sağdıç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a çağrıda bulunarak yer tahsisi konusunda destek istedi.



​Tokat – Yeşilırmak ve Kaleardı mahalleleri sakinleri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları ulaşım sorununa dikkat çekmek amacıyla bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Mevcut aile hekimlerine ulaşmak için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalan vatandaşlar, bu durumun özellikle kış aylarında ve acil durumlarda büyük bir çileye dönüştüğünü vurguladı.

​Mahalle sakinleri adına açıklamalarda bulunan Habip Ay ve Hüsnü Sağdıç, bölge halkının sağlık hizmeti alabilmek için Niksar Yolu üzerindeki 75. Yıl Sağlık Ocağı, Sanayi bölgesi veya Meydan bölgesindeki merkezlere gitmek zorunda kaldığını ifade etti.



​Habip Ay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

​"Mahallemizde yaşlı nüfus oldukça fazla. Bir iğne vurulmak veya tansiyon ölçtürmek için bile toplu taşıma araçlarıyla uzak noktalara gitmek zorunda kalıyoruz. Bu mesafe hem maddi hem de manevi bir yük."

​Mahalle sakinlerinden Hüsnü Sağdıç ise çözüm için somut bir adım beklediklerini belirterek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörlüğü’ne seslendi. Sağdıç, Diş Hekimliği Fakültesi’nin alt katının bu iş için en uygun nokta olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

​"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz’dan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Sağlık Müdürlüğü yetkililerimizin, Sayın Rektörümüz ile görüşerek Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bir yer talebinde bulunmasını istiyoruz. Fakültenin alt katında oluşturulacak bir Aile Sağlığı Merkezi, iki mahallenin de kanayan yarasına merhem olacaktır."



​Bölge halkı, üniversite ve Sağlık Müdürlüğü arasında kurulacak bir koordinasyonla sağlık hizmetinin ayaklarına gelmesini bekliyor. Mahalle temsilcileri, talepleri karşılanana kadar konunun takipçisi olacaklarını belirterek yetkililerden gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumda.