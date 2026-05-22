Tokat'ta kış ve ilkbahar mevsimlerinde gerçekleşen yoğun yağışlar, Almus Barajı'ndaki doluluk oranını yüzde 100 seviyesine ulaştırdı. Barajda biriken fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla dolusavak bölümünden su bırakılmaya başlandı.

Barajdan yapılan su tahliyesiyle birlikte, Tokat il merkezi ve bazı ilçelerden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisinde gözle görülür bir artış yaşandı. Olası bir taşkın tehlikesine karşı Devlet Su İşleri (DSİ), İl Özel İdaresi ve ilgili belediyeler koordineli bir şekilde nehir kenarlarında set oluşturma ve tahkimat çalışmalarına hız verdi.

Taşkın riskine karşı güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların nehir kenarına yaklaşmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki teyakkuz hali devam ediyor.