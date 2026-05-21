Son günlerde etkisini artıran yağışların ardından Yeşilırmak’ta su seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Çevlikler Mahallesi civarında bulunan ırmak yatağında taşkın riskini en aza indirmek amacıyla yaklaşık 9 kilometrelik alanda, 6 metre genişliğinde düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Havadan kaydedilen görüntülerde çamurlu suyun ilçe merkezinden geçtiği görülürken, ekiplerin dere yatağı çevresindeki güçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü dikkat çekti.

Yetkililer, Turhal’da son 48 saat içerisinde su debisinde yaklaşık 15 santimlik yükseliş yaşandığını ifade etti. Bölgede iş makineleriyle sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. İlçe sakinleri ise alınan önlemlerden memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ve yapılan çalışmaların kendilerine güven verdiğini söyledi.