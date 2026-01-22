

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular, Yumurtacılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlık seçiminde mevcut başkan Kuddusi Yeşildal, 188 oy alarak yeniden göreve seçildi.

Aksaray Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular, Yumurtacılar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın olağan seçimli genel kurulu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde, mevcut başkan Kuddusi Yeşildal ile Durmuş Ali Tarhan delegelerin oylarına talip oldu.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Toplam 520 delegenin bulunduğu odada, seçim günü 358 delege sandık başına gitti. Kullanılan oyların 353’ü geçerli sayılırken, seçim süreci saat 17.00’de sandıkların açılmasıyla netlik kazandı.

188 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımda, iki dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Kuddusi Yeşildal 188 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Durmuş Ali Tarhan ise 165 oyda kaldı. Bu sonuçla Yeşildal, odanın başkanlığını üçüncü kez kazanarak esnafın güvenini bir kez daha perçinledi.

“TÜM ESNAFIMIZA EŞİT MESAFEDE OLACAĞIZ”

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yeşildal, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Manav, balıkçı, pazarcı, tavukçu ve yumurtacı esnafımızın tamamına eşit mesafede hizmet etmeye devam edeceğiz. Odamızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

SAĞDUYULU SEÇİM VURGUSU

Seçim sürecinin olgunluk ve sağduyu içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşildal, sonuçların Aksaray esnafına ve kente hayırlı olmasını temenni etti.

Oldukça çekişmeli geçen seçim, demokratik bir ortamda tamamlanırken; ortaya çıkan tablo, Aksaray esnafının istikrar ve tecrübeden yana tercihini bir kez daha ortaya koydu.