Son olarak İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret eden isimlerden biri yakın dostu Coşkun Sabah oldu.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı
Türk sinemasının unutulmaz isimi olan Kadir İnanır, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Üçüncü kez beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçiren usta sanatçı, bir süredir tedavi sürecini gözlerden uzak sürdürüyor.Derleyen: Cemile Kurel
Sabah, ziyarete dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçının oldukça mutlu olduğunu ve moralinin yerinde göründüğünü ifade etti. Paylaşımında, İnanır’ın gözlerindeki neşeye dikkat çeken Sabah, usta oyuncuyu iyi gördüğünü ve kendisine acil şifalar dilediğini belirtti.
Tedavi sürecinde zaman zaman umut verici gelişmeler de yaşandı. Fizik tedaviye düzenli olarak devam eden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Daha önce genellikle tekerlekli sandalye ile görüntülenen sanatçının bu buluşmada desteksiz şekilde ayakta durabilmesi dikkat çekmişti.
. İnanır, sürece dair yaptığı açıklamada fizik tedavisinin olumlu ilerlediğini ve ayakta durabilmesini bu çalışmalara borçlu olduğunu söylemişti.
Bir başka moral anında ise sanatçı, kendisini ziyaret eden dostlarına teşekkür ederek onların varlığının kendisine güç verdiğini dile getirmişti.
Öte yandan ailesi de bu süreçte yanında olmaya devam ediyor. Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yeniden paylaşarak “1974 - 2024… Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz” sözleriyle duygusal bir not düşmüştü.
Kadir İnanır’ın tedavi sürecine ilişkin paylaşılan bu gelişmeler, hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında umut ve moral kaynağı olmaya devam ediyor.