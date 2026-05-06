Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının unutulmaz isimi olan Kadir İnanır, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Üçüncü kez beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçiren usta sanatçı, bir süredir tedavi sürecini gözlerden uzak sürdürüyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 1

Son olarak İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret eden isimlerden biri yakın dostu Coşkun Sabah oldu.

1 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 2
2 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 3

Sabah, ziyarete dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçının oldukça mutlu olduğunu ve moralinin yerinde göründüğünü ifade etti. Paylaşımında, İnanır’ın gözlerindeki neşeye dikkat çeken Sabah, usta oyuncuyu iyi gördüğünü ve kendisine acil şifalar dilediğini belirtti.

3 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 4

Tedavi sürecinde zaman zaman umut verici gelişmeler de yaşandı. Fizik tedaviye düzenli olarak devam eden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Daha önce genellikle tekerlekli sandalye ile görüntülenen sanatçının bu buluşmada desteksiz şekilde ayakta durabilmesi dikkat çekmişti.

4 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 5

. İnanır, sürece dair yaptığı açıklamada fizik tedavisinin olumlu ilerlediğini ve ayakta durabilmesini bu çalışmalara borçlu olduğunu söylemişti.

5 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 6

Bir başka moral anında ise sanatçı, kendisini ziyaret eden dostlarına teşekkür ederek onların varlığının kendisine güç verdiğini dile getirmişti.

6 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 7

Öte yandan ailesi de bu süreçte yanında olmaya devam ediyor. Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yeniden paylaşarak “1974 - 2024… Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz” sözleriyle duygusal bir not düşmüştü.

7 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 8
8 9
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı - Resim: 9

Kadir İnanır’ın tedavi sürecine ilişkin paylaşılan bu gelişmeler, hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında umut ve moral kaynağı olmaya devam ediyor.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro