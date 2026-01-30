Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Yıldızların Altında" adlı yapımı canlı müzik eşliğinde hazırlanan danslarla izleyicisine sunacak.

Yapımda görev alan 40 profesyonel dansçı, film müziklerinden esinlenen koreografilerle sahnede yer alırken, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan melodileri özel sahne düzenlemeleriyle yeniden yorumlanacak.

Müzik ve dansı aynı sahnede buluşturarak izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunmayı hedefleyen "Yıldızların Altında", bugün CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da ilk kez sahnelenecek.