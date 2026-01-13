Yeşilçam’ın tatlı yüzlü tonton dedesi Nubar Terziyan: Kötü adam rolünü neden hiç kabul etmedi?

'AGOP' KARAKTERİNİ CANLANDIRDI

Gençliğinde “Hamlet”, “Otello”, “Samson Dalila”, “Çarşılı Artin Ağa”, “Suzan İmber” ve “Namus İçin” gibi oyunlarda sahne alan Terziyan, Temaşa Heyeti’nde tiyatronun her alanında çalıştı. Dekor-kostüm hazırlığından gişe bilet satışına kadar her işi üstlendi, aynı zamanda babasının manifatura dükkanında da görev yaptı.