Hayatı boyunca 500’e yakın filmde rol alan usta sanatçı, “sütçü dede”, “tonton baba” ve “vicdanlı doktor” gibi rolleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Nubar Terziyan’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti.
Yeşilçam’ın tatlı yüzlü tonton dedesi Nubar Terziyan: Kötü adam rolünü neden hiç kabul etmedi?
Yeşilçam’ın en sevilen iyi kalpli yüzlerinden, Ermeni asıllı oyuncu Nubar Terziyan, gülümseyen ifadesi ve sıcak karakterleriyle hafızalara kazındı.
Asıl adı Nubar Alyanakziya olan sanatçı, 16 Mart 1909’da İstanbul’da doğdu. Ermeni kökenli oyuncu, ömrünün büyük bölümünü İstanbul’da geçirdi.
İlk ve orta öğrenimini Kumkapı’da tamamlayan Terziyan, 10 yaşında annesini kaybedince babasıyla Bakırköy’e taşındı ve Bakırköy Bezazyan Lisesi’nde eğitim aldı.
Terziyan, oyunculuğa arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyeti’nde adım attı; eğitim yıllarında temsillerin vazgeçilmez ismi haline geldi.
'AGOP' KARAKTERİNİ CANLANDIRDI
Gençliğinde “Hamlet”, “Otello”, “Samson Dalila”, “Çarşılı Artin Ağa”, “Suzan İmber” ve “Namus İçin” gibi oyunlarda sahne alan Terziyan, Temaşa Heyeti’nde tiyatronun her alanında çalıştı. Dekor-kostüm hazırlığından gişe bilet satışına kadar her işi üstlendi, aynı zamanda babasının manifatura dükkanında da görev yaptı.
1948’de Atlas Film’den gelen teklif üzerine sinemaya geçen sanatçı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Efsuncu Baba” romanından uyarlanan filmde “Agop” rolünü oynadı.
Sinema kariyerinde “Terziyan” soyadını benimseyen oyuncu, Yeşilçam’da sayısız karaktere hayat verdi.
YARDIMCI ROLLERİN ARANILAN İSMİ OLDU
“Çalıkuşu”, “Ankara Ekspresi”, “Düşman Yolları Kesti”, “Kanun Namına”, “Bodrum Hakimi” gibi yapımların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 Yeşilçam filminde rol aldı.
Agatha Christie’nin “Doğu Ekspresinde Cinayet” romanından 1974’te uyarlanan aynı adlı filmde de figüran olarak yer aldı.
Oyunculuk eğitimi almamasına rağmen doğaçlama yeteneğiyle öne çıkan Terziyan, rollerini samimiyetle yorumladı.
Yardımcı rollerin vazgeçilmez ismi olan sanatçı, “Rol ufak da olsa seyircinin gözünde büyütürüm ben.” diyerek her role değer verdiğini, “Doğduğum memlekette kendimi sizlere sevdirdim. Paradan ziyade sempatinizi kazandım.” sözleriyle mütevazı kişiliğini ortaya koydu.
Son kez Yavuz Turgul’un yönettiği, Şener Şen’in başrolünde oynadığı 1990 yapımı “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde rol alan Terziyan, 1993’teki 5. Ankara Film Festivali’nde “Emek Ödülü” aldı.
AYHAN IŞIK, TERZİYAN'A 'BABA' DİYORDU
Birçok yapımda birlikte çalıştığı Ayhan Işık’ı oğlu gibi gören sanatçıya, Işık ve diğer oyuncular “baba” diye hitap ederdi.
14 Ocak 1994’te İstanbul’da 85 yaşında vefat eden Terziyan’ın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nden kaldırılarak Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
1985’te Jamanak gazetesi için yazdığı anılar, ölümünden sonra İletişim Yayınları tarafından “Ne İdim, Ne Oldum” adıyla kitaplaştırıldı.
Nubar Terziyan ayrıca “Aşkım Günahımdır”, “Ayrılık Saati”, “Bekar Odası”, “Cici Gelin”, “Çifte Tabancalı Damat”, “Hırçın Kadın”, “Kara Duvaklı Gelin”, “Kardeş Kavgası”, “Kelepçeli Melek”, “Ölümsüz Kadın”, “Sefiller”, “Sinekli Bakkal”, “Yarın Çok Geç Olacak”, “Zehirli Çiçek”, “Babam Katil Değildi”, “Vur Emri”, “Efkarlıyım Abiler”, “Affet Sevgilim”, “Akşam Güneşi”, “Avare Kız” ve “Ayrılık Şarkısı” gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi.