Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın zamana meydan okuyan kare: 80’inde bile zarafeti hâlâ efsane

Sosyal medya kullanıcıları, usta sanatçının yaş alsa da zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey yitirmediğini vurgulayarak hayranlıklarını ifade etti.

İşte Türkan Şoray’ın son paylaşımına gelen dikkat çeken yorumlardan bazıları:

"Yaşlanınca sen olmak istiyorum... Çok güzelsin ya"

"Seksenimizde bile böyle güzel olmak istiyoruz"

"Gerçekten dünyanın en güzel gözleri ya"

"Estetik falan var tabi ama güzel yaşlanmak çok önemli bir şey"

"Eskiden 80 olunca nine filan oluyorduk! Tamam filtre de vardır kesin ama yine de güzel kadın."