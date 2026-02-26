Türkan Şoray, 79 yaşında sosyal medyada paylaştığı zarif fotoğrafla yine mest etti. “Sultan” lakabına yaraşır güzelliği ve bakımlı haliyle hayranlarını büyüleyen efsane oyuncu, kökenine dair şaşırtıcı gerçeklerle gönüllerdeki tahtını sağlamlaştırıyor.
Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın zamana meydan okuyan kare: 80’inde bile zarafeti hâlâ efsane
Türk sinemasının unutulmaz efsanesi, “Sultan” lakaplı Türkan Şoray, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafla yıllara adeta kafa tuttu. Her paylaşımı gündem yaratan usta oyuncu, bu kez bembeyaz zarafeti ve saf güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.
“SULTAN” FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ
Instagram’da paylaştığı karede siyah-beyaz desenli şık bluzu ve o ikonik gülümsemesiyle poz veren Türkan Şoray, kısa sürede binlerce beğeni aldı.79 yaşındaki sanatçının asaleti ve bakımlı görünümü, “Yeşilçam’ın Sultanı koltuğunu kimseye bırakmıyor” yorumlarını tetikledi.
TAKİPÇİLERİNDEN SEVGİ SELİ
Fotoğrafın altına yağan yorumlar, Şoray’a duyulan derin bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
Kısa sürede 62 binden fazla beğeni toplayan paylaşım, sosyal medyada “Günün en çok konuşulanları” listesine girmeyi başardı.
Şoray’ın her zamanki alçakgönüllülüğüyle hayranlarına yanıt vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkan Şoray’ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair gizemli detaylar da yıllardır merak konusu. Türk sinemasında en çok filme imza atan kadın oyuncular arasında yer alan usta ismin aile geçmişi ve kökeni sıkça gündeme geliyor.
Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam’ın simge isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın geçmişine dair bu bilgi, sevenlerini şaşırtan çarpıcı bir detay olarak öne çıkıyor…
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam’ın “dört yapraklı yoncası”nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.
Sosyal medya kullanıcıları, usta sanatçının yaş alsa da zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey yitirmediğini vurgulayarak hayranlıklarını ifade etti.
İşte Türkan Şoray’ın son paylaşımına gelen dikkat çeken yorumlardan bazıları:
"Yaşlanınca sen olmak istiyorum... Çok güzelsin ya"
"Seksenimizde bile böyle güzel olmak istiyoruz"
"Gerçekten dünyanın en güzel gözleri ya"
"Estetik falan var tabi ama güzel yaşlanmak çok önemli bir şey"
"Eskiden 80 olunca nine filan oluyorduk! Tamam filtre de vardır kesin ama yine de güzel kadın."
Takipçiler, hem doğal güzelliğine hem de bakımına övgüler yağdırırken, bazıları da esprili bir dille filtre veya estetik ihtimalini dile getirerek efsane oyuncunun etkisini vurguluyor.
TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?
Türkan Şoray, Türk sinemasının efsanevi ismi ve "Sultan" lakabıyla anılan usta oyuncu. 28 Haziran Şoray, 1945 tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan (Eyüp) ilçesinde doğdu. Memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Türkan Şoray'ın baba tarafı Kabardey Çerkes kökenli, anne tarafı ise Selanik göçmenidir.
Babası Halit Şoray Devlet Demiryolları'nda memur, annesi Meliha Şoray ev hanımıydı. Nazan Şoray (şarkıcı ve oyuncu) ve Figen adında iki kız kardeşi var. Ailesi maddi zorluklar yaşasa da annesinin desteğiyle sinemaya adım attı.
Yeşilçam döneminin en ikonik yüzlerinden biri olan Şoray, 1960'larda kariyerine başladı ve tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını kazandı. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" olarak anılıyor.
Unutulmaz filmleri arasında Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Dönüş, Vesikalı Yarim gibi yapıtlar yer alıyor. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda senarist, yönetmen ve yazar olarak da eserler vermişti.
Devlet Sanatçısı unvanına sahiptir ve sayısız ödül kazandı (örneğin Antalya Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu dahil).
Özel hayatında Cihan Ünal ile 1983-1987 arası evli kaldı ve bu evlilikten kızı Yağmur Ünal dünyaya geldi. Daha önce uzun süreli ilişkileri de oldu.