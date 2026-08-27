Yeşilçam sinemasında canlandırdığı unutulmaz "kötü kadın" rolleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Lale Belkıs, son hali ve yaptığı duygusal paylaşımla yeniden gündeme geldi.
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali şaşırttı: "Kimsem yok, deyip vasiyetini açıklamıştı
Yeşilçam sinemasında canlandırdığı "kötü kadın" karakterleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Lale Belkıs'ın son hali ortaya çıktı. Belkıs, kısa süre önce vasiyetini açıklamış ve "Kimsem yok, yalnızım" demişti. İşte Türk sinemasının efsane isminin son hali...Kaynak: Haber Merkezi
Kısa süre önce yalnızlığından dert yanarak vasiyetini açıklayan ve Moda’daki evini bağışlayacağını duyuran 85 yaşındaki efsane isim, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafının altına eklediği sitemli ve bir o kadar da yol gösterici mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.
Bir zamanların yıldız oyuncusu sosyal medya hesabından son halini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Hayat bana en çok kusurun zarafetini öğretti. Bir tablonun en can alıcı yeri, fırçanın hafifçe kaydığı ve rengin beklenmedik bir şekilde dağıldığı o küçük kazadır. İnsan da böyledir; kırıklarıyla, pişmanlıklarıyla, yarım kalmış besteleriyle tamamlanır. Yüzümdeki her çizgi, arkamda bıraktığım bir mevsimin, güldüğüm bir dost meclisinin ve akıttığım sessiz bir gözyaşının kalıcı imzasıdır. Eğer geriye dönüp bir şey söylemem gerekseydi, sadece şunu fısıldardım: Acele etmeyin. "
VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Mynet'te yer alan habere göre, daha önce vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulunan usta sanatçı bir süre önce vasiyetini hazırladığını duyurmuştu.
Belkıs,“Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum. Beni unutmasınlar" demişti.
MODA’DAKİ EVİNİ SANAT MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Lale Belkıs, mal varlığına dair konuşarak Moda’daki evini sanat müzesine dönüştüreceğini belirtmişti. Usta oyuncu, evini ise yoksul çocuklara bağışlayacağını söyledi. Belkıs, “Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları şimdiden hallettim” ifadelerini kullandı.
“KİMSEM YOK, YALNIZIM” DEMİŞTİ
Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Belkıs, “Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim” diyerek dikkat çekti.