Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan Nuri Alço, rollerine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.
Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’dan ezber bozan çıkış: "Genç kızları ben kurtardım”
Yeşilçam’ın "kötü adamı" olarak hafızalara kazınan Nuri Alço, konuk olduğu "Maksat Muhabbet" programında izleyenleri şaşırtan itiraflarda bulundu. Ekrandaki imajının aksine, hayatı boyunca genç kızları ve aileleri kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele ettiğini belirtti.Derleyen: Hande Karacan
"FİLMLERİ ÖZENDİRMEK İÇİN DEĞİL, TEHLİKELERE KARŞI UYARMAK İÇİN ÇEKTİK”
Alço, sinemadaki rollerinin toplumsal bir amaca hizmet ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Biz o filmleri özendirmek için değil, tehlikelere karşı uyarmak için çektik. Benim sayemde uyuşturucuyu ve alkolü bırakan, uçurumun kenarından dönen sayısız genç oldu. Gerçek hayatta da bu hikayelerle sık sık karşılaşıyorum ve ailelerin dualarını alıyorum."
Nuri Alço, rolün gerektirdiği gerçekliği yakalamak için sahaya inerek birebir araştırma yaptığını anlattı. Alço, uyuşturucu kullanan insanların ortamlarını, gezdikleri yerleri ve davranış biçimlerini yakından gözlemlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu günüm Bakırköy Akıl Hastanesi’nde geçiyordu. O rolleri oynayabilmek için onları yaşamak lazım. Bana bir rol verildiyse, o rolü en iyi şekilde yapabilmek için elimden geleni yaparım. Bakırköy’e gittim, AMATEM’e gittim, uyuşturucu kullanan insanlarla görüştüm. Onları gözlemledim. Bakırköy’de parklarda oturup izledim. Nasıl içiyorlar, nasıl yapıyorlar, üzerlerinde ne gibi etkiler oluşuyor… Koğuşlarını gezdim. Onları inceleyerek oynuyorum. Titiz bir çalışmanın neticesi de böyle bir iş ortaya çıkıyor."
“BU FİLMLERİ UYARICI OLARAK ÇEKTİK”
Türk sinemasında yıllardır popüler kültür simgesine dönüşen "gazoz" esprisinin kökenine dair konuşan Nuri Alço, şunları söyledi:
"Benim için bu tamamen film sırasında ortaya çıkan bir şeydi. İlk filmlerimden biriydi. “Kayıp Kızlar” ve “Tele Kızlar” filmlerini çekerken senaryoda bayıltıcı bir şey gerekiyordu ve biz de gazozu kullandık. Yani gazozu içen bayılıyordu. Senaryo öyle yazılmıştı, biz de uyguladık. Ve inanılmaz tuttu. Çok etkili oldu gerçekten. İçine küçük bir hap atıyorduk. Bu filmleri uyarıcı olarak çektik. Bu tuzaklara düşmesinler diye."