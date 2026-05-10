2. Beyoğlu Film Günleri, Beyoğlu Sineması’nda başladı. 18 ülkeden 18 filmin gösterileceği etkinlik 17 Mayıs’a kadar sürecek. Sinemaseverler dünya sinemasının en seçkin yapımlarını tarihi salonda izleme fırsatı bulacak.

Dünya sinemasının farklı coğrafyalardan seçkin örneklerini İstanbul’la buluşturan 2. Beyoğlu Film Günleri, tarihi İBB Beyoğlu Sineması’nda başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin İstanbul’daki Başkonsolosluklarla gerçekleştirdiği iş birliğiyle düzenlenen festival, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 18 farklı ülkeden 18 film sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışında Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Karaahmetoğlu, “Bugün aramızda olan bazı sanatçılarımız var. Yeşilçam Sokağı burada. Yeşilçam Beyoğlusuz, Beyoğlu da Yeşilçamsız olmaz. Sizlere de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sanat neşe verir. Sanat evrenseldir, sanat mutluluktur. Mutluluk da bulaşıcıdır. ” dedi.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise sinemanın evrensel diline dikkat çekti: “Beyazperde hem dünyaya açılan bir perde hem de bize kendimizi yansıtan bir aynadır. Diğer kültürleri, hikayeleri ve hayatları tanırken insan aslında özünü daha iyi anlar.”

Festival programı oldukça zengin ve çeşitli. Sinemaseverler kıtalararası bir yolculuğa çıkacak. Programda yer alan filmler arasında Fransa’dan The Divine Sarah Bernhardt, İtalya’dan Una Figlia, KKTC’den Gölgeler ve Suretler, Arjantin’den El Desarmadero, Çekya’dan Havel Speaking Can You Hear Me?, Endonezya’dan 99 Cahaya Di Langit Eropa, Makedonya’dan Manaki Kardeşlerin Filmleri, Macaristan’dan Bartok Nyomaban, İsviçre’den Heldin, Filipinler’den John Denver Trending, Avusturya’dan Scars Of Growth, Ukrayna’dan Hutsulka Ksenya, Hindistan’dan Jai Bhim, Hollanda’dan Coppelia, Brezilya’dan João O Maestro, İsveç’ten Historja ve Belarus’tan Kara Kale bulunuyor. Festivalin büyük finali ise Türkiye yapımı Kurak Günler filminin özel gösterimiyle yapılacak.

Konuşmaların ardından festivalin açılış filmi olan Fransa yapımı The Divine Sarah Bernhardt, yani Sarah Bernhardt, İlahi Kadın sinemaseverlerle buluştu. Film, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu Film Günleri, İstanbul’un kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunuyor. Tarihi Beyoğlu Sineması’nın salonlarında gerçekleşen gösterimler, hem yerli hem yabancı sinemaseverleri bir araya getiriyor. Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncu söyleşileri, panel tartışmaları ve yan etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor. Bu sayede sinemaseverler sadece film izlemekle kalmayıp, yapımların arkasındaki hikâyeleri ve sanatçıları da yakından tanıma şansı bulacak.