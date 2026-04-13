Kadir İnanır, geçirdiği ağır sağlık sürecinin ardından ilk kez desteksiz şekilde ayakta görüntülendi. Fizik tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten usta oyuncunun son hali sevenlerini sevindirdi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 1

İnanır, “Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” sözlerini ifade etti. Uzun süredir tekerlekli sandalyede görülen Kadir İnanır’ın bu görüntüsü umut oldu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 2

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, sağlık sorunlarının ardından uzun süren tedavi sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 3

YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ AYAKLANDI

76 yaşındaki usta oyuncu, daha önce üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve uzun süre gözlerden uzak bir tedavi süreci yürütmüştü.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 4

Sevenlerinin yakından takip ettiği İnanır cephesinden bu kez sevindirici bir gelişme geldi. Uzun süredir fizik tedavi gören usta oyuncu, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla bir araya geldiği yemekte ayakta görüntülendi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 5

UMUT VERİCİ TABLO

İş insanı Yaşar Aşçıoğlu tarafından Fulya Selenium Plaza'da düzenlenen yemekte objektiflere yansıyan İnanır, uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak desteksiz şekilde ayakta durdu. Bu anlar, sanatçının sağlık durumuna ilişkin umut verici bir tablo ortaya koydu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 6

"FİZİK TEDAVİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

Daha önce genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen usta oyuncunun bu kez ayakta durabilmesi, fizik tedavi sürecindeki ilerlemeyi gözler önüne serdi. İnanır, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 7

"GÖZLERİM DOLU DOLU SEYRETTİM"

Öte yandan usta oyuncu, hayatını konu alan Kuzeyden Gelen Adam adlı belgeselin Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen gösterimine sağlık durumu nedeniyle katılamamıştı. Belgeseli daha sonra izlediğini belirten İnanır, "Belgeseli gözlerim dolu dolu seyrettim. Çok duygulandım, kusursuz olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hiçbir hata bulamadım. Seyrederken adeta o yıllara geri döndüm" sözleriyle yapımı değerlendirdi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 8

HAYRANLARINA SEVİNDİREN HABER

İki yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın, geldiği son nokta hem sanat camiasında hem de hayranları arasında büyük sevinç yarattı. Uzun süredir verdiği mücadelede ayakta görüntülenmesi, iyileşme sürecinin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumlandı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 9

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, Türk sinemasının en önemli ve karizmatik oyuncularından biridir. 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Ailesinin 14 çocuğunun en küçüğü olan İnanır, aslen Sürmenelidir.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 10

Fatsa’da ilk ve ortaokulu okuduktan sonra yatılı olarak İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 11

Oyunculuğa 1968-1969 yıllarında Ses dergisi ve Saklambaç gazetesinin düzenlediği yarışmalarda derece alarak başladı. Foto-romanlarda rol aldıktan sonra sinemaya geçti. İlk filmi Yedi Adım Sonra (1968) oldu, kısa süre sonra başrollerde oynamaya başladı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 12

EN BİLİNEN FİLMLERİ:

Selvi Boylum Al Yazmalım (Türkan Şoray ile)

Yılanların Öcü

Tatar Ramazan

Dila Hanım

Bodrum Hakimi

Med Cezir Manzaraları

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 13

Genellikle adaletsizliğe başkaldıran, güçlü ve maço karakterleri canlandırdı. Kariyeri boyunca 180’den fazla sinema filminde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı. En uzun soluklu dizisi Marziye’dir. Oyunculuğun yanı sıra film yönetmenliği ve senaristlik de yaptı.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 14

Hiç evlenmeyen İnanır, sosyoloji, ekonomi ve siyaset konularıyla da ilgilenir. 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle tedavi gördü ve fizik tedavi süreciyle iyileşme gösterdi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ayağa kalktı: Tedavi sonrası ilk görüntü umutlandırdı - Resim : 15

Hayatını konu alan “Kuzeyden Gelen Adam” adlı belgesel de çekildi. Türk sinemasının “Yeşilçam’ın yakışıklısı” ve güçlü erkek figürlerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

Levent İnanır’dan özel açıklama: "Kadir İnanır’ın yaşaması mucize"Levent İnanır’dan özel açıklama: "Kadir İnanır’ın yaşaması mucize"Magazin
Kadir İnanır’ın telif savaşı sonuçlandı: Filmleri artık o platformlarda yokKadir İnanır’ın telif savaşı sonuçlandı: Filmleri artık o platformlarda yokMagazin