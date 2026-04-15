Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Usta oyuncu Arif Ertan Güntav'dan acı haber

Türk sinemasına hem oyuncu hem de prodüksiyon amiri olarak uzun yıllar emek veren Yeşilçam’ın deneyimli isimlerinden Arif Ertan Güntav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Usta sanatçının vefatı, sinema camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Güntav’ın yaşamını yitirdiği haberi, ailesi başta olmak üzere sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilçam’ın emektar isimlerinden oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sadece kamera karşısındaki performansıyla değil, kamera arkasındaki titiz ve disiplinli çalışmalarıyla da tanınan Güntav, Türk sinemasına uzun yıllar boyunca katkı sundu. Sinemaya adanmış yaşamı ve bıraktığı izlerle anılmaya devam edecek.

Arif Ertan Güntav kimdir?

Türk sinemasının hem sahne önünde hem de perde arkasında görev almış önemli emekçilerinden biri olan Arif Ertan Güntav, Yeşilçam’ın üretken dönemlerinde aktif rol üstlenmiştir. Kariyeri boyunca oyunculuk yapmanın yanı sıra prodüksiyon amiri olarak da birçok yapımın organizasyon ve set süreçlerinde görev almış.

Disiplini, çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınan Güntav, sinema setlerinde hem yönetim hem de uygulama aşamalarında etkin bir isim olarak bilinir. Türk sinemasına çok yönlü katkılar sunan usta sanatçı, sektörün farklı kuşakları tarafından saygıyla anılan emektar figürler arasında yer almakta.

Kaynak: Haber Merkezi
