1970’li yılların parlayan yıldızı ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı derin ekonomik kriz ve barınma sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ünlü sanatçı, içinde bulunduğu çaresizliği dile getirerek sevenlerinden destek istedi.1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında derece alarak şöhret basamaklarını tırmanan ve "Bayan Bacak" lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, bir süredir maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor. Daha önce biriken faturalarını ödeyebilmek adına geçmiş yıllara ait fotoğraflarını satışa çıkaran sanatçının durumu, son gelişmeyle birlikte daha da kritik bir hal aldı.

Sanatçının yaşadığı evin kentsel dönüşüm kapsamına girmesi, halihazırda zor olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.

'TAŞINMAK İÇİN ÇOK AZ ZAMANIM KALDI'

Aynı zamanda ses sanatçısı olan Örümcer, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı.

Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Serpil Örümcer'in son hali adeta yürekleri sızlattı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bu sanatçımıza bir el uzatalım hep beraber', 'İlk başta sanatçıya sanatçıların destek vermesi lazım. Ama maalesef duyarlılık kalmadı. İnsanlık bitti', 'Bu zor günler umarım geçer' gibi destek mesajları yağdı.

Yeşilçam’da genellikle "vamp kadın" rollerinde izlediğimiz sanatçının rol aldığı başlıca yapımlar şöyle:

Ali Baba’nın Çiftliği (1978)

Dalgacı Mahmut (1976)

Adım Kan Soyadım Silah (1970)

Çingene Aşkı Paprika (1969)

Benim De Kalbim Var (1968)

Şarkıları ve albümleri:

Müzik kariyerinde hem 45’lik plaklar hem de albümler çıkaran Örümcer’in en çok bilinen eserleri:

Şarkılar: Vur Şişenin Dibine, Ah Felek Zalim Felek, Mastika, Bursalım, Aşığım Bir Şoföre, Sevemedim Kara Gözlüm.

Albümler: Aşığım Bir Şoföre (1987)

Gül Gibi Koklarım Seni (1987)

Yeşil Yeşil (1985)

Aşka Hasret (1984)

45'lik Plaklar

Düğün Şarkısı & Çok Yalnızım (Berkant ile düet)

Bir Gün Hayat Biter & İster Al İster Alma (1969)

Yaramaz Kız & Koş Aşkım Koş (1969)