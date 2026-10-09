Sinema tarihinin en zarafet dolu şaheserlerinden biri kabul edilen Tiffany'de Kahvaltı, New York’un Parıltılı ve bir o kadar da karmaşık atmosferinde geçen büyüleyici bir hikâyeyi konu alıyor. Audrey Hepburn’ün canlandırdığı Holly Golightly karakteri; şık siyah elbisesi, elindeki kruvasanı ve kahvesiyle Tiffany & Co. kuyumcusunun vitrinine bakarken, izleyiciyi henüz ilk sahnede yalnızlığın modern bir masalına davet ediyor.

Holly, geçmişinden kaçan, kendine New York sosyetesinin üst basamaklarında bağımsız bir hayat kurmaya çalışan, dışarıdan son derece neşeli ve umursamaz görünen ancak iç dünyasında kırılgan bir kadındır. Bunalıma girdiğinde veya içini tarif edemediği bir sıkıntı kapladığında soluğu Tiffany's vitrininde alan Holly için bu mağaza, hiçbir kötülüğün ona ulaşamayacağı tek sığınaktır.

DUYGUSAL DERİNLİĞİN ZİRVESİ

Hikaye, genç ve yetenekli bir yazar olan Paul Varjak’ın (George Peppard) Holly’nin kaldığı apartman dairesine taşınmasıyla yeni bir boyut kazanır. Kendisi de varlıklı bir kadının finansal desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Paul, Holly’nin bu gizemli ve rengarenk dünyasına kısa sürede çekilir. İki karakter arasındaki bağ geliştikçe, her ikisi de özgürlük tutkularının ardında sakladıkları korkularla yüzleşmek zorunda kalır.

Blake Edwards’ın yönetmenliğinde çekilen film, Henry Mancini’nin hafızalara kazınan büyüleyici eseri Moon River bestesiyle duygusal derinliğini zirveye taşır. Tiffany'de Kahvaltı, gösterime girmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen modern insanın aidiyet arayışını ve sevmenin getirdiği o tatlı cesareti anlatmaya devam ediyor.