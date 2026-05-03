Türk sinemasının altın çağını yaşatan ve milyonların gönlünde taht kuran Yeşilçam emektarları, yaşadıkları zorlu hayat şartlarına karşı güç birliği yaptı. Yıllar sonra Beyoğlu’nda bir araya gelen usta sanatçılar, hayatlarını sanata adamış ancak günümüzde barınma ve geçim sıkıntısı yaşayan meslektaşları için "Yeşilçam Huzurevi" projesini duyurdu. Avukat Onur Yağışan öncülüğünde başlatılan bu insani girişim, sinemamızın yaşayan çınarlarına insanca bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Projenin destekçilerinden, Kemal Sunal ile başrol paylaştığı unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Serpil Nur, Yeşilçam oyuncularının içinde bulunduğu acı tabloyu gözler önüne serdi. Çoğu sanatçının kendine ait bir evi olmadığını ve çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Serpil Nur, şu ifadeleri kullandı:

Bazı sanatçı dostlarımız maalesef barakalarda yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir dönemlerin jönü olan bir sanatçımızın barakada cansız bedeninin bulunduğu haberini aldım. Hiçbir sanatçı böylesine hüzünlü bir sona layık değildir. Avukat Onur Yağışan'ın başlattığı bu yolda devletimizden ve tüm sanatçı dostlarımızdan destek bekliyoruz. İhtiyaç sahibi sanatçılarımıza güvenli bir barınak, bir yuva oluşturmak hepimizin boynunun borcudur.

Sinemanın "harbi kadını" olarak tanınan usta oyuncu Şehnaz Dilan ise projenin aciliyetine vurgu yaparak dayanışma çağrısını yineledi. Özellikle evi olmayan, sokakta kalan emektarlarımız için vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Ses sanatçılarımızdan ve hükümet yetkililerimizden bu projeye sahip çıkmalarını, el birliğiyle bu yuvayı kurmamızı rica ediyorum" dedi.

Yeşilçam emektarlarının sosyal güvencelerinin eksikliği ve yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle bu projeyi bir "ahde vefa" borcu olarak gördüklerini ifade eden Avukat Onur Yağışan, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

Birçok Yeşilçam emektarımızın ne yazık ki sosyal güvencesi bulunmuyor. Birçoğunun ömrünün son dönemlerinde başlarını sokabilecekleri bir evleri dahi yok. Bizler, sanatçılarımızın hak ettikleri huzurlu ve insanca yaşamı onlara sunmak için Yeşilçam Huzurevi projesini başlattık. Devletimizi, iş insanlarımızı ve tüm sağduyulu vatandaşlarımızı bu projeye omuz vermeye davet ediyorum. Onlar yıllarca bizleri güldürdüler; şimdi de biz onları sevinç gözyaşlarına boğalım ve huzur içinde yaşamalarını sağlayalım.