Anasayfa Magazin Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf

Usta oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık 1.5 yıllık tedavinin ardından ilk kez ayakta poz verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaretiyle paylaşılan fotoğraf, İnanır'ın kararlılığının meyvesi olarak büyük mutluluk yarattı.

Son Güncelleme:
Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 1

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'dan sevindirici bir kare geldi. Yeşilçam'ın efsanesi, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz verdi ve dikkatleri üzerine çekti.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 2

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 2024'te taburcu edildi.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 3

Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede tedavi gördü. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ı bu zor dönemde ünlü isimler yalnız bırakmıyor.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 4

"O HER ANLAMDA KADİR İNANIR"

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, usta oyuncuyu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kadir İnanır'la birlikte objektif karşısına geçen Kaftancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 5

"Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır."

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 6

Uzun süredir tedavisi süren 76 yaşındaki Kadir İnanır'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi, hayranlarını büyük ölçüde sevindirdi.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 7

KADİR İNANİR KİMDİR?

Kadir İnanır, Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen usta bir sanatçıdır. 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu (bazı kaynaklara göre doğum yılı Ağustos sonu olabilir).

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 8

Kalabalık bir ailenin en küçük çocuğu olan İnanır, çocukluğundan itibaren sanata ilgi duydu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni yatılı okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 9

Oyunculuk kariyerine 1960'lı yılların sonunda Ses dergisi ve Saklambaç gazetesinin düzenlediği artist yarışmalarında finale kalarak ve fotoromanlarda rol alarak başladı. İlk sinema filmi 1970 yapımı Yedi Adım Sonra oldu, kısa sürede başrollerde yer aldı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 10

Yeşilçam'ın "maço" ve adalet savaşçısı karakterlerini canlandıran ikonik isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı filmlerle ünlüdür; bu ikili Türk sinemasının en meşhur çiftlerinden biri olarak anılır.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 11

En bilinen filmleri arasında:

• Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

• Yılanların Öcü (1985)

• Tatar Ramazan (1990)

• Bodrum Hakimi

• Medcezir Manzaraları

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 12

• Utanç yer alır. Toplamda 180'den fazla sinema filminde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı. Birkaç filmde yönetmenlik de yaptı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 13

Ödülleri arasında Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza'da En İyi Erkek Oyuncu ödülleri bulunuyor.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 14

Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle ilgilenen, hiç evlenmemiş olan İnanır, uzun yıllar Jülide Kural ile birlikte yaşadı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 15

Sağlık sorunları yaşadı; 2024'te beyne pıhtı atması nedeniyle yoğun tedavi gördü, taburcu olduktan sonra fizik tedavi süreci devam etti.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 16

2025-2026 itibarıyla sağlık durumu iyiye gidiyor olarak rapor edildi, hayranlarını sevindiren görüntüler paylaşıldı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ayağa kalktı: Sevindirici fotoğraf - Resim: 17
Kaynak: Haber Merkezi
