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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeşilay, gençlerin bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacak içerikler üretmesini teşvik etmek amacıyla “Yeşilay Reels Yarışması” düzenliyor. Yarışma için son başvuru tarihi 15 Kasım 2026 olarak açıklandı.

“Kameranı aç, fikrini göster” çağrısıyla duyurulan yarışmada gençlerden, bağımlılıklara karşı vermek istedikleri mesajı kendi bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla Reels formatında anlatmaları isteniyor.

Yarışma 13-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. 13-17 yaş kategorisinde birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek.

18-25 yaş kategorisinde ise birincilik ödülü 75 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin Reels videolarını hazırlayarak 15 Kasım 2026 tarihine kadar https://reelsyarismasi.yesilay.org.tr/ adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.