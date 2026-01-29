Yeşilay’ın Addicta dergisindeki araştırması, oyun oynama bozukluğunun yetişkinlerde de ciddi bir sorun olduğunu ortaya koydu. YEDAM desteğiyle 3 ayda günde 6+ saat oyun oynayanların oranı yüzde 76’dan yüzde 13’e düştü.

Yeşilay’dan yapılan yazılı açıklamada, Addicta dergisinde yer alan çalışmada oyun oynama bozukluğunun yalnızca çocuk ve ergenleri değil, yetişkin bireyleri de ciddi şekilde etkileyen bir ruh sağlığı meselesi olduğu vurgulandı.

Türkiye genelinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran yetişkinleri kapsayan kapsamlı araştırma, oyun oynama bozukluğu nedeniyle yardım talep eden kişilerin sosyodemografik, klinik ve psikolojik profillerini mercek altına aldı.

2020-2024 yılları arasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 105 YEDAM merkezine başvuran 18 yaş üstü yetişkinlerden, değerlendirme formlarını tam dolduran 250 kişinin verileri incelendi.

Klinik psikologlarca yüz yüze gerçekleştirilen değerlendirmelerde katılımcıların büyük bölümünün genç yetişkin erkeklerden oluştuğu belirlendi. Erkeklerin oranı yüzde 91 olsa da son dönemde kadın başvurularında belirgin bir yükseliş gözlendi. Araştırma, oyun oynamanın hayatın merkezine oturduğu bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların önemli bir bölümü günde en az 6 saat oyun oynadığını bildirdi ve bu alışkanlığın günlük yaşamlarını ağır biçimde etkilediği saptandı.

Özellikle interneti ağırlıklı olarak oyun için kullanan kişilerde oyun oynama bozukluğu riskinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

Katılımcıların en bağımlı olduğu oyun türü yüzde 46 ile strateji oyunları olurken, savaş oyunları yüzde 43 oranla ikinci sırada yer aldı.

Üç aylık takip sonuçları, YEDAM’ın sağladığı psikososyal desteğin oyun süresi üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Başvuru anında “günde 6 saatten fazla oyun oynuyorum” diyenlerin oranı yüzde 76 iken, 3 ay sonunda bu oran yüzde 13’e geriledi.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, araştırmanın bulgularını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışma, oyun oynama bozukluğunun yetişkinlerde de ağır işlevsel kayıplara neden olabildiğini açıkça gösteriyor. YEDAM’da sunduğumuz bilimsel temelli ve ücretsiz psikososyal müdahalelerin bireylerin hayatlarını yeniden dengelemede etkili olduğunu görmek büyük önem taşıyor.”