Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hakkında mahkemece verilen iflas kararı piyasalarda yankı uyandırdı. Grup şirketi Yeşil Yapı, iflas kararının kendi operasyonlarını etkilemeyeceğini belirterek, "Bankalara olan borcun 10 katı değerinde teminatımız var, finansal risk öngörmüyoruz" mesajını verdi.

​YEŞİL GYO NEDEN İFLAS ETTİ?

​Yeşil GYO’yu iflas noktasına getiren ana süreç, Esenyurt bölgesindeki dev proje Innovia 4 ile başladı. 2011 yılında ruhsatı alınan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi arasındaki imar planı iptalleri nedeniyle defalarca mühürlendi.

​2012 yılında imar planı iptaliyle inşaat durduruldu. 2014’de de mühür kaldırıldı, çalışmalar yeniden başladı. Arsa sahiplerinin açtığı dava sonucu 2018’de faaliyetler ikinci kez durdu. Şirket bu süreçte 1.900 konutu geri alarak nakit akışını yönetmeye çalıştı.

​SPK SÜRECİ VE FİNANSAL DARBOĞAZ

​Mali yapısı bozulan şirket, çıkışı sermaye artırımında aradı ancak engellere takıldı. Bedelli sermaye artırımı SPK tarafından reddedildi. Tahsisli sermaye artırımı ise 2027 Temmuz ayında kabul edilse de nakit akışı bozulmaya devam etti.

Davaların oluşturduğu finansal baskı ve piyasa koşulları nedeniyle 05.03.2026 tarihinde mahkeme iflas kararı verdi.

'KEFALET RİSKİMİZ YOK, ÖZKAYNAĞIMIZ GÜÇLÜ'

Haber Hürriyet'te yer alan habere göre; ​Yeşil Yapı, grup şirketindeki bu gelişmenin kendilerini sarsmayacağını savundu. Şirketten yapılan resmi açıklamada şunları dile getirdi:

“Kredi borçlusu olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından söz konusu krediler karşılığında bankalara kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar teminat olarak verilmiş olup, söz konusu teminatların toplam değerinin kredi tutarının yaklaşık 10 katı seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede mevcut teminat yapısı dikkate alındığında, ilgili kredi yükümlülüklerinin öncelikle kredi borçlusu tarafından gösterilen teminatlardan karşılanması beklenmekte olup, şirketimizin kefaletinden kaynaklı bir finansal yük oluşması öngörülmemektedir.”