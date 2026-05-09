Ankara Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 200 kadın görev yapıyor. Kimisi orman işletme şefi, kimisi orman muhafaza memuru, kimisi orman mühendisi olan kadın çalışanlar orman yangınlarıyla mücadele, ekim-dikim ve ağaçlandırma, bakım faaliyetleri, ağaçların kimliklendirilmesi ve damgalandırılması, orman emvalinin nakliye kontrolü ve denetim süreçleri gibi alanlarda aktif olarak çalışıyor.

Orman yangınları açısından en riskli alanlardan Kızılcahamam bölgesinde görev yapan kadın ormancılar, yaz ayları yaklaşırken tedbirleri de artırdı. Aralarında anne olanlar da bulunan kadın görevliler, arazide riskli bölgelerde gece gündüz devriye gezip, dürbünle tarama yapıyor. Bölge halkı tarafından 'ormanın melekleri' adı verilen kadınlar kaçak avcılıkla da mücadele ediyor.

'HER FİDAN ÇOCUĞUMUZ GİBİ'

Teşkilatta 11 yıldır görev yapan 2 çocuk annesi Kadastro ve Mülkiyet Şefi Asena Gülşah Tosun (36), orman muhafaza memuru dedesinden etkilenerek mesleğe başladığını söyledi. Tosun, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü olarak yaklaşık 1 milyon 782 bin hektarlık genel alandan sorumlu olduklarını söyleyerek, "Bunun 122 bin hektarı ise ormanlık alan. Biz bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu mesleği seçmek isteyen kadınlarımız kesinlikle korkmasınlar. Bu meslek sadece fiziki güç isteyen bir meslek değil. Aynı zamanda sabır, emek, bilgi, kriz yönetimi isteyen de bir alan. Bu nedenle isterlerse severek yapacaklarına eminim. Çünkü sevdamız yeşil vatan. Yetiştirdiğimiz her fidan, aslında çocuğumuz gibi. Bu ikisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Sabırla ve emekle 'Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır orman mühendisi olarak görev yapan 2 çocuk annesi Emlak Şefi Şevkiye Topçu (45), hem anne hem de orman mühendisi olarak çalışmanın yaşamlarında doğal bir olgu olduğunu söyledi. Topçu, "Ciddi anlamda bir evlat ve aile yaşamımız varken yine çok ciddiye aldığımız ve çok severek yaptığımız doğayla baş başa, doğayı yenileme ve ormanlarımızın devamını sağlama görevinin bilinciyle keyifli yaşam alanını oluşturuyoruz. Her ikisini birleştirdiğimizde muazzam bir örgü oluşuyor. Bu da bizim hayatımızın gerek özel, gerekse iş hayatında da olumlu yönde yansıyan en güzel yönlerinden biri. Kadınlar dokunduğu her şeyi ya iyileştirirler ya güzelleştirirler ya da onu her zaman bir üst seviyeye çıkarır. Anne ve ormancı olmak ikisi de ciddi anlamda emek, sabır, kutsal bir sorumluluk alanı. Biz bir taraftan iyi ve güzel bir insan yetiştirmeye çalışırken evlatlarımızı, diğer taraftan da bu iyi ve güzel insanların yaşam döngüsünü devam ettirebilmesi için ihtiyaç olan geleceğe nefes ormanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

‘YAZIN KÖZ ÜSTÜNDE, KIŞIN BUZ ÜSTÜNDEYİZ’

Orman muhafaza memuru Yeşim İlhan (29), gurur verici bir meslek yaptığını ifade ederek, “Yeşil Vatan'a ve doğaya hizmet etmek bizim için çok önemli. Kadın olarak ve kadınların çoğu şeyi başardığını gösterebilmek bizim için çok değerli. Gün içerisinde de bu gururu yaşıyorum. Bu meslekte olduğum için mutluyum. Orman yangınları esnasında alanda koordine olunması gerekiyor. Biz ormancılar yazın köz üstünde, kışın buz üstünde ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Yangın sırasında hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Günlerce sahada uykusuz kaldığımız günler oluyor ama o an zamanla yarışıp yangını kontrol altına alıp 'Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin hedefi ve önceliği haline geliyor” ifadelerini kullandı.