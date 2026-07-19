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Kaynak: AA

Kastamonu’da orman varlığını korumak için görev yapan ekipler, olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat kesintisiz nöbet tutuyor. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan “alev savaşçıları”, teknolojik sistemler ve insan gücüyle yeşil vatanı korumak için teyakkuzda bekliyor.

KULELERDEN ANLIK TAKİP

İl genelindeki yangın gözetleme kulelerinde görevli ormancılar, kameralarla birlikte ormanlık alanları sürekli izliyor. En küçük bir duman ya da ihbar durumunda bilgiler anında Yangın Harekat Merkezi’ne iletiliyor ve ekipler hızla harekete geçiyor.

Ahlatçık Gözetleme Kulesi’nde görev yapan Faruk Ünel, 14 yıldır aynı görevi sürdürdüğünü belirterek,

“En ufak bir duman gördüğümüzde hemen merkeze bildiriyoruz. Arazözler anında harekete geçiyor. Kule artık evimiz gibi oldu” dedi.

YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI

Ünel, yangınların büyük bölümünün insan hatasından kaynaklandığını vurgulayarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu:

“Cam şişe ya da sigara izmariti atılmaması gerekiyor. Daha dikkatli olursak ormanlarımızı koruyabiliriz.”

TEKNOLOJİ İLE HIZLI MÜDAHALE

Yangın Harekat Merkezi’nde görevli tekniker Serdar Badioğlu ise yangınla mücadelede koordinasyonun kritik olduğunu belirtti. Kamera sistemleri, araç takip yazılımları ve yangın karar destek sistemleriyle sürecin anlık yönetildiğini ifade etti.

Badioğlu, “Erken ulaşım, yangına erken müdahalenin en önemli unsuru. Yangın büyümeden müdahale edersek çok daha hızlı söndürebiliyoruz” diye konuştu.

HELİKOPTER VE İHA DESTEĞİ

Kastamonu’da yangınla mücadelede bir helikopter ve insansız hava aracı (İHA) aktif olarak kullanılıyor. Bu sistemler sayesinde yangın noktası hızlıca tespit edilip ekipler doğru koordinatlara yönlendiriliyor.

13 KULE, KESİNTİSİZ İZLEME

İl genelinde 13 aktif yangın gözetleme kulesi bulunurken, bunların 7’sinde kameralı sistemler yer alıyor. Ekipler, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi verileri de takip ederek riskli durumlarda alarm seviyesine geçiyor.

Orman ekipleri, tüm bu çalışmalarla yangınları büyümeden kontrol altına almayı hedeflerken, vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını istiyor.