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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sanayi ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin öne çıkan merkezlerinden Çerkezköy, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi politikalarının ele alındığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün teşrifleriyle gerçekleştirilen Yeşil Sanayi Buluşmaları programında, sanayinin geleceği, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve yeşil dönüşüm sürecinin sanayi kuruluşları açısından taşıdığı önem gündeme geldi.

Türkiye’nin sanayi üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Çerkezköy, bu kez üretimin geleceğini şekillendiren başlıklardan yeşil sanayi ve sürdürülebilir üretim gündemiyle öne çıktı.

Çerkezköy’de düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşmaları Programı, kamu, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk teşrif ederken, etkinlikte sanayi kuruluşlarının yeşil dönüşüm sürecine uyumu ve sürdürülebilir üretim anlayışının sanayi açısından önemi değerlendirildi.

SANAYİNİN GELECEĞİ ÇERKEZKÖY’DE KONUŞULDU

Programda sırasıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk birer konuşma gerçekleştirdi.

Buluşmanın ana gündemini, sanayi sektörünün değişen küresel koşullar karşısında sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümü oluşturdu.

Dünya genelinde üretim süreçlerinde çevresel sürdürülebilirlik, kaynakların verimli kullanılması ve daha düşük çevresel etkiye sahip üretim modellerinin giderek daha fazla önem kazanması, sanayicilerin önündeki yeni dönemin temel başlıkları arasında yer alıyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen Yeşil Sanayi Buluşmaları’nın, kamu ile sanayi sektörü arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımına katkı sağlaması hedeflendi.

KAMU VE SANAYİ AYNI MASADA

Çerkezköy’deki programa yalnızca sanayi kuruluşlarının temsilcileri değil, farklı kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Programa;

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü,

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin,

il müdürleri,

organize sanayi bölgesi yöneticileri,

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri

ve çok sayıda firma yetkilisi

katılım sağladı.

Geniş katılımlı program, yeşil dönüşüm sürecinin yalnızca sanayi kuruluşlarını değil; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, meslek kuruluşlarını ve iş dünyasını birlikte ilgilendiren çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koyan bir buluşma niteliği taşıdı.

ÇERKEZKÖY’DEN TÜRKİYE’NİN SANAYİ GÜNDEMİNE MESAJ

Çerkezköy OSB, sahip olduğu üretim altyapısı ve yoğun sanayi faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin önemli üretim merkezleri arasında bulunuyor.

Bu nedenle Çerkezköy’de gerçekleştirilen yeşil sanayi buluşması, bölgesel bir etkinliğin ötesinde, Türkiye’nin sanayi politikasında önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi beklenen sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm başlıklarının sahadaki karşılığının değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Sanayi kuruluşlarının dönüşüm sürecine hazırlanması, üretimde verimliliğin artırılması ve değişen uluslararası ticaret koşullarına uyum sağlanması, Türkiye’nin ihracat odaklı sanayi yapısı açısından da önemli başlıklar arasında değerlendiriliyor.

SANAYİCİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Yeşil dönüşüm, dünya genelinde sanayi politikalarının önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken, Türkiye’deki üretim tesislerinin de küresel ticarette ortaya çıkan yeni standartlara uyum sağlaması önem kazanıyor.

Özellikle ihracat yapan firmalar açısından üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları bakımından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

Çerkezköy’de gerçekleştirilen buluşmada kamu ve sanayi temsilcilerinin bir araya gelmesi, bu dönüşüm sürecinde sektörün ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğrudan değerlendirilmesine imkan sağlayan bir platform oluşturdu.

TRAKYA’DA YEŞİL SANAYİ VURGUSU

Trakya’nın güçlü sanayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy’ün yeşil dönüşüm başlığında böyle bir programa ev sahipliği yapması, bölgedeki sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir üretim gündemindeki konumunu da öne çıkardı.

Programa kamu yöneticileri, kalkınma kuruluşları, ticaret ve sanayi odası, OSB temsilcileri, STK’lar ve firma yöneticilerinin katılması, farklı sektör ve kurumların aynı gündem etrafında buluşmasını sağladı.

“YEŞİL SANAYİ” GÜNDEMİ BÜYÜYOR

Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması hedeflenirken, sanayinin çevresel sürdürülebilirlik kriterleriyle birlikte ele alınması da yeni dönemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşmaları, sanayi sektöründeki dönüşüm sürecine ilişkin farkındalığın artırılması ve kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti.

Çerkezköy’deki buluşma, Türkiye’nin üretim gücünü korurken sürdürülebilirlik, verimlilik ve yeşil dönüşüm hedeflerini nasıl birlikte yürüteceğine ilişkin tartışmaların sanayinin merkezlerinden birinde ele alınması bakımından öne çıktı.

Program, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken, yeşil dönüşümün Türkiye sanayisinin gelecek dönem gündemindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.