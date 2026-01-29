Türkiye'de son dönemde artan yeşil pasaport sayısı, Avrupa Birliği'nde "kötüye kullanım" olarak görülmeye başlandı. Belediye çalışanları, çeşitli meslek grupları, sendika üyeleri gibi birçok gruba tanınan Yeşil Pasaport hakkı, AB'ni kısıtlama yoluna götürebilir

KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Yeşil pasaportun en büyük avantajı olan vize muafiyeti, Brüksel'de yeniden ele alınacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine artan Avrupa Birliği, artan yeşil pasaport sayısının, artık 'elit' statüden çıkıp sıradan bir pasaporta döndüğü görüşünde.

Bu sebeple Avrupa Birliği Türkiye2den gelen yeşil pasaportlularda vize kısıtlamasına gitme konusunu ele alıyor