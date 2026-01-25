Vize sorunları yaşayan çeşitli meslek grupları, yeşil pasaportun peşine düşmüş durumda. AB ülkelerine yeşil pasaportla vizesiz seyahat edilebiliyor, ancak bordo pasaport sahipleri randevu almakta bile zorluk çekiyor.

'Tuhaf'lığa dikkat çeken Kısa Dalga'dan gazeteci Sedat Bozkurt'un köşe yazısında "Bordo pasaportunuz var ise vize randevusu almakta bile sıkıntı yaşıyorsunuz. Alabilirseniz hem kısa süreli hem de maliyetli oluyor" dedi

Son dönemde mimar ve mühendisler için yeşil pasaport verilmesi amacıyla TBMM'ye yasa teklifi sunuldu. Ancak AB'nin koyduğu 2 milyonluk kota aşılmış halde.

Bozkurt, bu durumu "Yeşil pasaportta sıkıntı AB ülkelerinin kota belirlemiş olması. Bu kota 2 milyon ile sınırlı ve bu oran şu anda da aşılmış durumda. AB tarafı Türkiye’nin verdiği yeşil pasaporta, bordo pasaport muamelesi yapmayı kendi içinde tartışıyor" ifadeleri ile aktardı.

TOBB BAŞKANININ VİZE ŞİKAYETLERİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 25 yıldır görevde bulunuyor ve iş adamlarının vize alamamaktan şikayet ediyor. Bu durumun ticareti engellediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yeşil pasaport talebinde bulundu.

Sedat Bozkurt, bunu dramatik bulduğunu belirterek, "İş adamlarının örgütünün başında bulunan ismin yeşil pasaport peşinde koşması gerçekten dramatik. Peşinden koşması gereken mesele bu ülke vatandaşlarına neden vize verilmediğinin ötesinde neden vize istendiğidir. Bunu dert edinmesi ve çözmesi gerekir" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANININ AB BAKIŞI

Dışişleri Bakanı'nın AB üyeliğine yaklaşımı da eleştirilerin odağında. Bakan, Türkiye'nin tüm standartları yerine getirdiğini ve AB'nin hemen üyelik vermesi gerektiğini savunuyor.

Bozkurt'a göre bu bakış hayli tuhaf:

"Dışişleri Bakanı’nın da AB üyelik meselesine bakışı hayli tuhaf. Türkiye, tüm standartları yerine getirdiği için AB’nin hemen üye yapması gerekiyormuş. Sorunlu taraf AB yani."

AB, vize muafiyeti için basit ödevler ortaya koyuyor. Bunlar arasında terörle mücadele yasasının ve KVKK'nın AB standartlarına getirilmesi, Europol ile operasyonel iş birliği, adli yardımlaşma anlaşmasının uygulanması ve Avrupa Konseyi yolsuzlukla mücadele standartlarının kabulü yer alıyor.

'TUHAF'İYE Mİ, TÜRKİYE Mİ?

Bozkurt, TOBB Başkanı'nın yeşil pasaport talep etmek yerine bu şartları neden gündeme getirmediğini işaret etti. Benzer şekilde Dışişleri Bakanı'nın da bunları yapmadan üyelik talep etmesini tuhaf buldu. Bozkurt, "Niye Türkiye değil 'tuhaf'iye dedim anladınız değil mi?" dedi.

Bu dramatik tabloyu "şahane" olarak anlatanlar olduğunu belirten Bozkurt, 25 yılda yapılamayanların 5 yılda nasıl yapılacağına dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir röportajda kullandığı ifadeler hatırlatıldı.

Bilal Erdoğan, Türk pasaportunun zamanla güçlendiğini iddia ederek "Yurt dışına ilk gittiğim zamanlar pasaportumuza nasıl bakıldığını hatırlıyorum. Nerelerden nerelere gelindiğini; şimdi ülkenin saygınlığının ve gücünün arttığını görüyorum" ifadelerini kullandı.