Yeşil Kart'a başvuracaklar dikkat: İsrail'i eleştirenlere direkt 'ret' iddiası

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) göçmenlik yetkililerine martta dağıtılan bu materyallere göre, üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine katılan, sosyal medyada İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapan, ABD bayrağına "saygısızlık eden" kişilerin yeşil kart başvurusunun "ağırlıklı olarak olumsuz" değerlendirilmesi teşvik ediliyor.

Yeşil kart başvurusunun reddedilmesi için etkenler arasında örnek olarak "Filistin'e yönelik İsrail terörüne son verin." yazılı ve üzerine çarpı konulmuş İsrail bayrağı içeren bir sosyal medya paylaşımı yer aldı.