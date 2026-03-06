Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan gıda fiyatlarını gündeme taşıdı.

Niğde’de yayımlanan bir yerel gazetenin “Yeşil erik gram altını solladı” manşetini hatırlatan Gürer, turfanda eriğin kilosunun 9 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Gürer, aynı dönemde gram altının yaklaşık 7 bin 470 lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

'EMEKLİ MAAŞIYLA İKİ KİLO ERİK'

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü savunan Gürer, fiyatları emekli maaşı üzerinden örneklendirdi. Gürer, “Emekli maaşıyla iki kilo erik alınabiliyor. İki bayram ikramiyesiyle ise bir kilo erik bile alınamıyor” dedi.

Konuşmasında hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Gürer, tarımda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gürer, “Ülkenin Cumhurbaşkanı ya da Tarım Bakanı olsam ‘Tarımda iyiyiz’ demeden önce öz eleştiri yapardım” ifadelerini kullandı.

'GIDA FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK'

Tarımda artan girdi, işçilik ve nakliye maliyetlerinin gıda fiyatlarını daha da artıracağını belirten Gürer, hem üreticinin hem de dar gelirli vatandaşın zor durumda olduğunu söyledi.

Gürer, yaşanan ekonomik tablonun sorumluluğunun iktidara ait olduğunu savundu.