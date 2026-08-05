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Kaynak: İHA

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, saha çalışmalarındaki aktif tutumuyla bir kez daha dikkat çekti. Giydiği yeşil çizmelerle sık sık köylerde, inşaat alanlarında ve çeşitli denetimlerde görüntülenen Kaymakam Kılıç, bu kez hasat sezonunun başladığı tarlalarda çiftçilerle bir araya geldi.



Taşlıçay'da biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte hasat mesaisine başlayan üreticileri ziyaret eden Kaymakam Kübra Baka Kılıç, yine yeşil çizmelerini giyerek ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Çiftçilerle sohbet eden Kılıç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Göreve başladığı günden bu yana sahadan ayrılmayan ve vatandaşlarla iç içe olmayı sürdüren Kaymakam Kılıç'ın, arazi, inşaat ve tarla ziyaretlerinde kullandığı yeşil çizmelerini makam aracında sürekli bulundurduğu öğrenildi.



Saha odaklı çalışma anlayışıyla dikkat çeken Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın bu ziyareti de vatandaşlardan takdir toplarken, "Çizmeli Kaymakam" olarak anılmaya devam ediyor.