Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına; ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yeşil cennette yangın alarmı: Antalya’da alevler ormanı sardı
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Antalya’nın Demre ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, orman bölge müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise çok sayıda arazöz ve işçiyle çok yönlü müdahale başlatıldı.
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