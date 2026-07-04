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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, turnuvaya veda etmesine rağmen ülkesinde kahraman gibi karşılanacak.

Son 32 turunda son dünya şampiyonu Arjantin'e uzatmalarda 3-2 mağlup olarak elenen Yeşil Burun Adaları, sergilediği mücadeleyle futbol dünyasının takdirini topladı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay karşısında aldığı beraberliklerin ardından Arjantin'e karşı da maçı uzatmalara götüren Yeşil Burun Adaları, turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

RESMİ TÖREN VE ŞEHİR TURU DÜZENLENECEK

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, ABD'den ayrılarak pazar günü başkent Praia'ya ulaşacak. Havalimanında hükümet yetkilileri tarafından karşılanacak kafile için daha sonra şehir merkezinde üstü açık otobüsle kutlama turu düzenlenecek.

Program kapsamında resmi konuşmalar yapılacak, milli takım oyuncuları taraftarlarla buluşacak ve çeşitli müzik etkinlikleriyle kutlamalar gerçekleştirilecek. Takım kaptanlarından kaleci Vozinha'nın da törende konuşma yapması bekleniyor.