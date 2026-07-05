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Tarihinde ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla futbol dünyasının takdirini kazanan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, turnuvaya veda etmesinin ardından ülkesine görkemli bir törenle döndü.

DÜNYA KUPASI'NIN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ OLDULAR

İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu gruptan namağlup çıkarak tarih yazan Yeşil Burun Adaları son 32 turunda ise son dünya şampiyonu Arjantin'e karşı maçı uzatmalara taşımasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Sonuç ne olursa olsun sergilediği cesur futbol ve mücadeleci kimliğiyle turnuvanın en çok konuşulan takımlarından biri olmayı başardı.

PRAIA'DA TARİHİ KARŞILAMA

Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede milli takımın dönüşü adeta bayram havası oluşturdu. Takımı taşıyan uçağın başkent Praia'ya inişiyle birlikte binlerce taraftar havalimanına akın etti. Ellerinde bayraklar, meşaleler ve pankartlarla oyuncuları karşılayan taraftarlar, milli takım kafilesine büyük sevgi gösterisinde bulundu.

TÜM DÜNYADAN FUTBOLSEVERLERİN TAKDİRİNİ TOPLADILAR

Mütevazı imkanlarına rağmen takım ruhu, disiplinli oyunu ve korkusuz futbol anlayışıyla dikkat çeken Yeşil Burun Adaları, yalnızca kendi halkının değil dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin de sevgisini kazandı.