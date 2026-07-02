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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları'nda, son 16 turunda Arjantin ile oynanacak tarihi mücadele öncesinde Devlet Başkanı José Maria Neves'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

İlk kez katıldığı Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başaran Afrika temsilcisinin devlet başkanı, Lionel Messi'li Arjantin karşısında galibiyete inandıklarını söyledi.

'ARJANTİN'İ 1-0 YENEBİLİRİZ'

BBC'ye konuşan Neves, güçlü rakiplerine rağmen umutlu olduklarını belirterek, "Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin'i 1-0 yenebileceğini düşünüyorum. Biz kazanmak için oynuyoruz. Bir takım hakkında beklentiler düşük olduğunda ve o takım kazanma arzusuna sahipse her şey mümkündür." ifadelerini kullandı.

'KAZANMA ŞANSIMIZ YÜZDE 100'

Ülkesinin sürpriz yapmaya alışık olması gerektiğini vurgulayan Neves, "Yeşil Burun Adaları gibi küçük bir ülke insanları her zaman şaşırtmaya çalışmalıdır. Arjantin'e karşı kazanma şansımız yüzde 100." diyerek iddiasını sürdürdü.

DÜNYA KUPASI'NIN SÜRPRİZİ OLDULAR

Yeşil Burun Adaları, tarihindeki ilk Dünya Kupası'nda grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son dünya şampiyonu Arjantin ise Avusturya, Cezayir ve Ürdün'ü mağlup ederek grubunu üçte üç yaparak lider tamamladı. Lionel Messi, grup aşamasında attığı 6 golle takımının en önemli silahı oldu.

Şimdi gözler, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmek isteyen Yeşil Burun Adaları ile son şampiyon Arjantin arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.