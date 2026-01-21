Karşılıklı anlaşmayla gerçekleşen ayrılığın ardından 22 yaşındaki hücum oyuncusuna kariyerinde başarılar dilendi, genç futbolcunun yeni adresi merakla bekleniyor taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor şimdiden büyük ilgi.

Bursaspor’da kadro planlaması sürecinde bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Emrehan Gedikli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla tamamlandığı vurgulanırken, “Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Futbola Almanya’da Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Emrehan Gedikli, Türkiye kariyerinde Bursaspor’dan önce Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giydi.