Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı

Derbent, "Bu sene ürünlerimiz yine aynı zamanlarda tezgaha düştü. Şu anda fiyatlarımız bin TL ile bin 200 TL arasında devam ediyor. Geçen yıl da bu fiyatlardaydı ancak ilerleyen haftalarda 500 TL bandına kadar düşmüştü. Bu yıl da aynı seviyelere gerilemesini bekliyoruz." dedi.