Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı

Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı

Gaziantep'te yıl boyunca merakla beklenen sezon başladı. Tezgahlara inen ilk ürünler kilogramı 1.000 ila 1.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, önümüzdeki haftalarda fiyatların 500 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 1

İlk ürünler tezgahlardaki yerini aldı

Gastronomi kenti Gaziantep'te yıl boyunca merakla beklenen sezon başladı. İlk mahsuller kuruyemişçiler ve baharatçılarda satışa sunulurken, yoğun ilgi gördü.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 2

İlk ürünlerin kilogram fiyatı 1.000 ila 1.200 TL arasında değişirken, fiyatına rağmen vatandaşların alışverişe yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 3

Fiyatların düşmesi bekleniyor

Taze ürün satışı yapan Elif Derbent, bu yıl da sezonun geçen yıllarla benzer dönemde başladığını belirterek fiyatların ilerleyen haftalarda düşmesini beklediklerini söyledi.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 4

Derbent, "Bu sene ürünlerimiz yine aynı zamanlarda tezgaha düştü. Şu anda fiyatlarımız bin TL ile bin 200 TL arasında devam ediyor. Geçen yıl da bu fiyatlardaydı ancak ilerleyen haftalarda 500 TL bandına kadar düşmüştü. Bu yıl da aynı seviyelere gerilemesini bekliyoruz." dedi.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 5

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Vatandaşların haftalardır ürünün ne zaman satışa çıkacağını sorduğunu ifade eden Derbent, yüksek fiyata rağmen yoğun talep olduğunu söyledi.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 6

Şehir dışından ve yurt dışından sipariş aldıklarını belirten Derbent, ürünleri kargo yoluyla Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini kaydetti.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 7

Vatandaşlar fiyatına rağmen ilgi gösteriyor

Gaziantep'e her gelişinde bu ürünü mutlaka satın aldığını söyleyen Serpil Ceyhan ise fiyatın kendileri için ikinci planda olduğunu ifade etti.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 8

Ceyhan, fıstığın yanı sıra salça ve baharat da aldığını belirterek, Gaziantep esnafının samimiyetinden memnun kaldığını söyledi.

Gaziantep'e özgü lezzetleri her ziyaretinde tükettiğini dile getiren Ceyhan, ürünlerin kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.

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Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı - Resim: 9

Tezgahlarda satışa çıkan ürün ise Gaziantep'in simgelerinden biri olan taze Antep fıstığı, diğer adıyla "ben" fıstığı oldu. İlk mahsul kilogramı 1.000 ila 1.200 TL arasında satılırken, ilerleyen haftalarda fiyatın 500 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor.

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