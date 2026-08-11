Yeşil altın tezgahlarda: İlk mahsulün kilosu 1.200 TL'ye ulaştı

İlk ürünler tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Gaziantep'te yıl boyunca merakla beklenen sezon başladı. İlk mahsuller kuruyemişçiler ve baharatçılarda satışa sunulurken, yoğun ilgi gördü.
İlk ürünler tezgahlardaki yerini aldı
Gastronomi kenti Gaziantep'te yıl boyunca merakla beklenen sezon başladı. İlk mahsuller kuruyemişçiler ve baharatçılarda satışa sunulurken, yoğun ilgi gördü.
İlk ürünlerin kilogram fiyatı 1.000 ila 1.200 TL arasında değişirken, fiyatına rağmen vatandaşların alışverişe yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Fiyatların düşmesi bekleniyor
Taze ürün satışı yapan Elif Derbent, bu yıl da sezonun geçen yıllarla benzer dönemde başladığını belirterek fiyatların ilerleyen haftalarda düşmesini beklediklerini söyledi.
Derbent, "Bu sene ürünlerimiz yine aynı zamanlarda tezgaha düştü. Şu anda fiyatlarımız bin TL ile bin 200 TL arasında devam ediyor. Geçen yıl da bu fiyatlardaydı ancak ilerleyen haftalarda 500 TL bandına kadar düşmüştü. Bu yıl da aynı seviyelere gerilemesini bekliyoruz." dedi.
Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Vatandaşların haftalardır ürünün ne zaman satışa çıkacağını sorduğunu ifade eden Derbent, yüksek fiyata rağmen yoğun talep olduğunu söyledi.
Şehir dışından ve yurt dışından sipariş aldıklarını belirten Derbent, ürünleri kargo yoluyla Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini kaydetti.
Vatandaşlar fiyatına rağmen ilgi gösteriyor
Gaziantep'e her gelişinde bu ürünü mutlaka satın aldığını söyleyen Serpil Ceyhan ise fiyatın kendileri için ikinci planda olduğunu ifade etti.
Ceyhan, fıstığın yanı sıra salça ve baharat da aldığını belirterek, Gaziantep esnafının samimiyetinden memnun kaldığını söyledi.
Gaziantep'e özgü lezzetleri her ziyaretinde tükettiğini dile getiren Ceyhan, ürünlerin kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.
Tezgahlarda satışa çıkan ürün ise Gaziantep'in simgelerinden biri olan taze Antep fıstığı, diğer adıyla "ben" fıstığı oldu. İlk mahsul kilogramı 1.000 ila 1.200 TL arasında satılırken, ilerleyen haftalarda fiyatın 500 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor.