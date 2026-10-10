Yeşil altın küle döndü: Evlere ramak kala kontrol altın altına alındı

Zeytinliğin sahibi Ali Zangal ise yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirterek, "Birisi herhalde sigara atmış. Sadece zeytinlik yandı. Herhangi bir can kaybımız yok, buna şükür. Şükürler olsun" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.