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Kaynak: AA / İHA

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde Antep fıstığı hasadı gerçekleştirildi. Üreticilerin emekleriyle yetiştirilen ürünlerde sezonun ilk hasat heyecanı yaşanırken, üreticinin yüzünü güldüren gelişme ilçedeki tarımsal üretime de yansıdı.

Karaağaçlı Mahallesi'nde bulunan Antep fıstığı bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğine Güney Kaymakamı Adem Can Okur ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Demirci katıldı.

Etkinlikte bahçe sahibi Mehmet Çeliker ile hasat dönemi, ürün verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

GÜNEY'DE ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİ GELİŞİYOR

Denizli'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Güney'de Antep fıstığı üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Üreticilerin kaliteli ve verimli bir sezon geçirmesi amacıyla tarımsal çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Karaağaçlı Mahallesi'ndeki hasat etkinliğiyle birlikte ilçede Antep fıstığı üretimindeki gelişim ve üreticilerin sezon heyecanı da ortaya konuldu.