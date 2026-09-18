Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu

Bu yıl mevsim normallerinin dışında seyreden hava olaylarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bingöl, “Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi” dedi.