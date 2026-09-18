Siirt'te yeşil altın heyecanı yaşanırken, Kurtalan ilçesine bağlı İncirlik köyündeki fıstık bahçelerinde hasat başladı.
Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu
Siirt’te bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan ve “yeşil altın” hasat sezonu başladı. Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu.Kaynak: İHA
Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren işçiler, ağaçların altına branda sererek çalışmaya koyuluyor.
Ağaçlardan tek tek elleriyle topladıkları fıstıkları örtülerin üzerine döken işçiler, ardından ürünleri çuvallara dolduruyor.
Toplanan fıstıklar, ayıklanması ve işlenmesi için fabrikalara sevk ediliyor.
TARLADAN FABRİKAYA UZANAN ZORLU YOLCULUK
Fabrikaya ulaştırılan yaş fıstıklar, kabuk ayıklama ve işleme süreçlerinden geçirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.
Tarladan fabrikaya uzanan bu zorlu ve meşakkatli yolculuk da kameralara anbean yansıdı.
REKOLTE DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU
Ailesinin geçimini uzun yıllardır fıstık üreticiliğinden sağladığını belirten üretici Adnan Bingöl, 2026 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Bu yıl mevsim normallerinin dışında seyreden hava olaylarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bingöl, “Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi” dedi.
Rekolte kaybına rağmen yeni sezonun heyecanını yaşayan Siirtli üreticiler, bin bir emekle topladıkları ürünleri pazara sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.