Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu

Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu

Siirt’te bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan ve “yeşil altın” hasat sezonu başladı. Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu.

Kaynak: İHA
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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 1

Siirt'te yeşil altın heyecanı yaşanırken, Kurtalan ilçesine bağlı İncirlik köyündeki fıstık bahçelerinde hasat başladı.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren işçiler, ağaçların altına branda sererek çalışmaya koyuluyor.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 3

Ağaçlardan tek tek elleriyle topladıkları fıstıkları örtülerin üzerine döken işçiler, ardından ürünleri çuvallara dolduruyor.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 4

Toplanan fıstıklar, ayıklanması ve işlenmesi için fabrikalara sevk ediliyor.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 5

TARLADAN FABRİKAYA UZANAN ZORLU YOLCULUK

Fabrikaya ulaştırılan yaş fıstıklar, kabuk ayıklama ve işleme süreçlerinden geçirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 6

Tarladan fabrikaya uzanan bu zorlu ve meşakkatli yolculuk da kameralara anbean yansıdı.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 7

REKOLTE DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Ailesinin geçimini uzun yıllardır fıstık üreticiliğinden sağladığını belirten üretici Adnan Bingöl, 2026 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 8

Bu yıl mevsim normallerinin dışında seyreden hava olaylarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bingöl, “Bu sene aşırı yağmur, dolu ve fırtınadan dolayı rekoltede maalesef biraz eksiklik var. Bir de döllenmenin az olması çiftçileri bayağı etkiledi” dedi.

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Yeşil altın hasadı başladı: Rekolte düşüşünün nedeni belli oldu - Resim: 9

Rekolte kaybına rağmen yeni sezonun heyecanını yaşayan Siirtli üreticiler, bin bir emekle topladıkları ürünleri pazara sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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