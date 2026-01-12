Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi Yesemek’in giderek daha fazla ilgi çeken bir turizm destinasyonu haline geldiğini vurguladı.

İlçe merkezine 23 km mesafedeki bu eşsiz mekânı 2025’te 17 bin 976 kişinin ziyaret ettiğini belirten Çomak, Yesemek’in antik dönemde bölgenin en büyük taş ocağı ve heykel atölyesi olarak hizmet verdiğini, bugün ise yaklaşık 200 dönümlük alanda bazalt taştan yontulmuş 518 aslan heykeli, savaş kabartmaları ve diğer eserlerle ziyaretçileri karşıladığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Sevda Kaçarlar da herkesi buraya davet ederek, “Buranın farklı bir ambiyansı var. Büyüleyici atmosferi herkesi kendisine çekiyor.” dedi.