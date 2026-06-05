Yeryüzü cennetinde kilit açıldı: Karlar eridi: Nemrut’ta görsel şölen başladı

Diyarbakır'dan eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Mehmet Aydın, Nemrut'un beklentilerinin üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Buraya gelirken farklı hava koşullarını yaşadık. Ancak gördüğümüz manzara her şeye değdi. Sosyal medyada yapılan övgülerin ne kadar haklı olduğunu burada anladık. Kraterin dışı sıcak olmasına rağmen içerisi oldukça serin. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.