Öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Sermaye piyasalarında ortaya çıkan ve “Fon Krizi” olarak isimlendirilen olay aslında içinde iş insanları, siyasetçi ve bürokratların da bulunduğu bir ÖRGÜT tarafından işlenmiş “NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” suçudur.

Bunu “Fon skandalı” ya da “Fon krizi” gibi basitleştirerek isimlendirmek ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak bahse konu suçu örtbas etmeye ya da sulandırmaya yönelik söylemlerdir...

Bu olayın adını doğru koymak sermaye piyasalarında yapılan nitelikli dolandırıcılık olarak dillendirmek suçun ve suç örgütünün üzerine gidebilmek için çok önemlidir.

Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere bakarsak ortada suç işlemek amacı ile bilinçli olarak oluşturulmuş bir örgütün olduğu, bahse konu nitelikli dolandırıcılık suçunun bu örgüt tarafından tasarlanarak işlendiği şüphesi çok yüksektir.

Lağım patlayıp bu suç ifşa olunca iktidar ve iktidara yakın yandaş basın AKP ve Erdoğan’a yönelik bir tepki oluşmasın, iktidar siyasi bir bedel ödenmesin diye hemen propaganda makinesini çalıştırdılar.

Her zaman olduğu gibi bu olayın arkasında İsrail, FETÖ ve CIA’nın olduğu, bunların bu olayı Erdoğan ve AKP’yi yıpratmak için tezgahladığını falan dillendiriyorlar.

Oysa herkes şunu bilmelidir ki bu nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen ve suçüstü yakalanan örgüt çoğu muhafazakar ve AKP’ye yakın üyelerden oluşmaktadır. Dolayısı ile yabancı işbirlikçiler olsa bile nerede ise tamamen yerli ve milli bir suç örgütünden bahsetmek çok daha doğru olacaktır kanısındayım.

Ortada örgütlü bir suç olduğu, kişilerin bu örgüte bile isteye dahil olduğu ya da bile isteye yardım, yataklık ettiği ve bahse konu nitelikli dolandırıcılık suçunun bilinçli bir şekilde tasarlanarak işlendiği şüphesi çok ama çok yoğundur.

Bu olayı basitleştirip sulandırarak örtbas etmeye çalışanların da suç örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanması gerektiği düşüncesindeyim.

Sermaye piyasaları ekonominin kalbidir! İşlenen bu suça karşı zamanında gerekli önlemler alınmaz ve güven yeniden tesis edilemezse ekonominin kalp yetmezliği benzeri bir krize sürükleneceği ise aşikardır.

Güven sağlanmak için alınması gereken önlemler öncelikle hukukidir, bunlar:

1- Soruşturmanın selameti açısından başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere bu olayda dahli ve sorumluluğu olabilecek tüm siyasi ve bürokratların acilen görevden alınması gerekmektedir.

2- Bu suçun failleri arasında siyasi ve ekonomik olarak fevkalade güçlü isimlerin bulunması çok ama çok olasıdır, bu durumda yargının hukuk çerçevesinde kalıp gereğini yapabilmesinin önünü açmak için parlamentoda muhalefetin de eşit olarak temsil edileceği bir soruşturma komisyonunun kurulması ve yargı ile işbirliği yapması muhakkak suretle elzemdir.

3- Bu suç soruşturulurken siyasi etkisi hiç düşünülmeden tamamen hukuki sorumluluk ve ekonomik etkileri düşünülerek hareket edilmelidir.

Hukuki önlemler gerek şarttır ama bu krizi atlatmak için yeter şart değildir birde ekonomik önlemlere gerek vardır, bunlar ise:

1- Piyasada bu kriz yüzünden likiditeye ulaşamayan kişi ve firmaların nakit ihtiyacını karşılamak için gerekli önlemler acilen alınmalıdır.

2- Bu kriz yüzünden ortaya çıkan servet erimesinin yol açacağı ekonomik küçülme ve durgunluğu önleyebilmek için başta kredi genişlemesi olmak üzere büyümeyi destekleyici önlemler alınmalıdır.

3- Bu krizin yaygın bir temerrüt ve arkasından gelecek bir zincirleme iflas dalgasının oluşmasını önleyebilmek için derhal kredi muslukları açılmalıdır.

4- Atalarımız, “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” Demiş. Fonlar ve hisse senetleri başta olmak üzere sermaye piyasalarından kaçacak paranın korkup yurt dışına ya da yastık altı altın ve dövize gitmesini önlemek gerekir ve bu paranın gayrimenkule yönelmesini sağlayacak önlemler paranın yurt içinde kalmasının tek yolu gibi görünmektedir.

5- Yatırımcıların sermaye piyasalarına güveninin sağlanması için gerekli diğer tüm düzenlemelerin de derhal gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak bu önlemler hızlıca alınırsa bu kriz en az hasarla atlatılabilir.