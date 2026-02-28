Türk sanayi sektöründe yüksek faiz altında ayakta kalamayarak tek tek iflas başvuruları geliyor. Sanayicinin hali böyleyken AKP, yabancıyı ihya etmeyi sürdürüyor.

'YERLİ VE MİLLİ' SÖYLEMİ RAFTA KALDI

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; iflasın eşiğinde yer alan İngiltere merkezli British Steel’den son 2.5 yılda 8 milyar TL değerinde ray alındı. AKP’nin ‘yerli ve milli’ söylemi, seçim propagandası olmaktan öteye gitmedi.

Mersin-Adana Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin finansman anlaşması İngiltere İhracat Finansmanı Kurumu ile gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına yürüten Rönesans Holding’e proje için kredi sağlandı.

4 MİLYAR 144 MİLYON TL İNGİLİZ'E

30 milyon sterlinlik ray alımı ise bu proje ile hayata geçti. 2024 Kasım ayında ise 35 milyon sterlinlik yeni ray tedariki gerçekleşti. Üçüncü ve güncel anlaşma da 4 yıldır bitirilemeyen Ankara-İzmir YHT hattı için yapıldı. İngiltere’den finansman desteği sağlanıp 36 bin ton ray British Steel’den 70 milyon sterline(4 milyar 144 milyon TL'ye temin edilecek.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada demiryolu yatırımlarındaki tedarik ve finansman modelinin, Türkiye’yi borçlandırıp, İngiliz çelik sektörünü ayağa kaldırdığını öne sürdü. Akay, British Steel’in kısa süre önce iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.