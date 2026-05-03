Türkiye, ocak-mart döneminde toplam 2 milyon 317 bin 235 adet güneş gözlüğü ithal ederek 85,5 milyon dolar ödeme yaptı.

Verilere göre ithalatta en büyük payı İtalya aldı. Bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Fransa takip etti.

İTALYA AÇIK ARA İLK SIRADA

İtalya’dan ithal edilen 880 bin 471 adet güneş gözlüğü için 45,5 milyon dolar ödendi.

Çin’den alınan 1 milyon 36 bin 29 adet gözlük için ise 22,7 milyon dolar harcandı.

Diğer ülkelerden yapılan ithalat ise şu şekilde gerçekleşti:

Tayland: 119 bin 703 adet – 6,1 milyon dolar

Japonya: 23 bin 91 adet – 3,1 milyon dolar

Fransa: 6 bin 647 adet – yaklaşık 3 milyon dolar



YERLİ ÜRÜNE TALEP KKTC’DEN GELDİ

Türkiye aynı dönemde 164 bin 272 adet güneş gözlüğü ihraç ederek 2,4 milyon dolar gelir elde etti.

En fazla ihracat ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapıldı. KKTC’ye 5 bin 738 adet gözlük karşılığında 470,1 bin dolar satış gerçekleştirildi.

İTALYA DA TÜRK ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETTİ

İhracatta ikinci sırada yer alan İtalya’ya 7 bin 82 adet güneş gözlüğü satıldı ve 323,5 bin dolar gelir elde edildi.

Diğer önemli pazarlar arasında Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

Bu ülkelere yapılan ihracat sırasıyla 180,3 bin dolar, 130,1 bin dolar ve 127,6 bin dolar olarak kaydedildi.

TALEP ARTIYOR, İTHALAT ÖNE ÇIKIYOR

Bahar aylarının gelmesiyle güneş gözlüğüne olan talep artarken, Türkiye’de özellikle markalı ve üst segment ürünlere yönelim ithalatı artırıyor.

Yerli üretim daha çok orta ve giriş segmentte yoğunlaşırken, tüketici tercihlerinde marka ve kalite odaklı seçimler öne çıkıyor.