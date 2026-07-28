Peugeot'nun popüler hafif ticari modeli Rifter, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş'ın Bursa fabrikasında "Made in Türkiye" etiketiyle üretilecek. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter'ın da yerli üretime katılması, markaya önemli lojistik ve tedarik avantajı sağlayacak.

Fransız otomotiv devi Peugeot, Türkiye’deki ticari araç operasyonlarında kritik bir dönüm noktasına imza atıyor. Hem ailelerin hem de ticari işletmelerin gözdesi konumundaki Rifter modeli, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında "Made in Türkiye" damgasıyla üretilmeye başlanacak. Şirket; Bursa’da banttan çıkan Expert Van ve Expert Traveller modellerinin yanına Rifter’ı da ekleyerek yerli üretim gamını genişletmiş olacak.

"LOJİSTİK VE TEDARİK AVANTAJI SAĞLAYACAK"

Sektördeki 30 yıllık hafif ticari birikimini temsil eden Rifter’ın Bursa’da üretilecek olmasını değerlendiren Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, kararın marka için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kaplan, yerli üretimin getireceği tedarik ve lojistik kolaylıkları sayesinde hafif ticari araç pazarındaki konumlarını çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

2003 YILINDAN BU YANA AŞAMALI BAŞARI

İlk kez 1996 yılında Partner ismiyle yollara çıkan model, 2019 yılından itibaren Rifter adıyla yolculuğuna devam etti. Peugeot'nun C segmenti hafif ticari araç kategorisinde 2003 yılından bu yana ulaştığı toplam satış rakamı 213 bin 921 adede ulaştı. Bu toplamın 174 bin 756 adedini kombi van versiyonları oluştururken, panel van modelleri ise 39 bin 165 adetlik satış başarısı gösterdi.

2019 yılından günümüze kadar geçen süreçte ise Rifter ve Partner Van modelleri toplamda 84 bin 556 kullanıcı tarafından tercih edildi. Bu dönemde 67 bin 404 adet Rifter satışı gerçekleştirilirken, Partner Van modeli 17 bin 152 adetlik satış rakamına ulaştı. Rifter'ın Bursa'da üretilmeye başlanmasıyla birlikte marka, hem ticari hem de bireysel kullanıcılara yönelik tedarik süreçlerini hızlandıracak.